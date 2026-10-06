Internazionali di Sicilia, il Challenger torna a Palermo dopo vent’anni

Vent’anni dopo l’ultima volta, il tennis internazionale torna sui campi in terra rossa di viale del Fante. Fino a domenica 11 ottobre il Circolo Tennis Palermo ospita la 53ª edizione degli Internazionali di Sicilia, torneo maschile del circuito ATP Challenger di categoria 50 con un montepremi di 56.700 euro. Il ritorno coincide con un anniversario importante: il circolo compie cent’anni.

Un torneo con una lunga storia

Gli Internazionali di Sicilia sono nati nel 1935 e per decenni hanno portato a Palermo i grandi nomi del tennis. Nell’albo d’oro ci sono Nicola Pietrangeli, vincitore nel 1958, Rod Laver nel 1962 e Björn Borg nel 1979. L’ultima edizione al circolo risale al 2006: la vinse Filippo Volandri, oggi capitano dell’Italia in Coppa Davis, battendo in finale l’ecuadoriano Nicolás Lapentti.

Il circolo di viale del Fante è stato fondato il 13 giugno 1926 e ha aperto le celebrazioni del centenario nella primavera di quest’anno. Il Challenger è l’evento sportivo più atteso di questo calendario. “Ci apprestiamo a vivere una settimana di grande tennis con il torneo Challenger che promette grande spettacolo e che siamo orgogliosi di organizzare proprio in un anno così speciale come quello del Centenario”, ha detto il presidente del circolo, Alessandro Lazzaro, durante la presentazione.

Chi c’è in tabellone

La prima testa di serie è il ceco Zdeněk Kolář, numero 173 della classifica mondiale alla vigilia del torneo. Tra gli italiani ci sono Francesco Passaro, che in carriera è arrivato fino al numero 89 del mondo, Lorenzo Giustino e Gianluca Cadenasso. Il pubblico di casa tifa soprattutto per Gabriele Piraino, palermitano cresciuto proprio su questi campi.

“L’entry list del torneo è di ottimo livello con tanti giocatori provenienti da diverse nazioni”, ha spiegato il direttore del torneo, Paolo Cannova. Il vincitore porterà a casa 50 punti per la classifica ATP e un assegno di 8.550 euro: per molti giocatori i Challenger sono il passaggio obbligato verso i tornei maggiori.

Come seguire il torneo

Dove : Circolo Tennis Palermo, viale del Fante;

: Circolo Tennis Palermo, viale del Fante; Quando : fino a domenica 11 ottobre, con la finale nell’ultima giornata;

: fino a domenica 11 ottobre, con la finale nell’ultima giornata; Sessioni serali : sul campo centrale gli incontri della sera iniziano alle 18 e alle 20;

: sul campo centrale gli incontri della sera iniziano alle 18 e alle 20; Biglietti : in vendita su TicketOne, con agevolazioni per i tesserati della Federazione italiana tennis e padel e per gli under 16;

: in vendita su TicketOne, con agevolazioni per i tesserati della Federazione italiana tennis e padel e per gli under 16; In tv: l’emittente TRM trasmette ogni giorno l’incontro serale.

Una settimana di tennis per la città

Nella stessa settimana il circolo è impegnato anche nel campionato di Serie A1 a squadre, maschile e femminile. Tra le giocatrici della squadra femminile c’è Martina Trevisan, che è stata tra le prime venti del mondo. Per Palermo, che d’estate ospita già il torneo femminile Palermo Ladies Open, il ritorno di un Challenger maschile in autunno allunga la stagione del grande tennis in città e porta a viale del Fante giocatori, staff e appassionati da diversi Paesi.

Fonte: La Sicilia