Ispica sotto le stelle 2025

Il 23 e 24 agosto il centro storico si accende di gusto, musica e tradizione

Torna l’appuntamento con “Ispica Sotto le Stelle”, due giorni – il 23 e 24 agosto – dedicati ai sapori autentici della Sicilia, alla musica e allo spettacolo, nel cuore del centro storico della città. L’evento si inserisce nell’anno in cui la Sicilia è Regione della Gastronomia, ed è promosso dal GAL Terra Barocca con il sostegno del Comune di Ispica e dell’Assessorato al GAL, guidato da Massimo Dibenedetto.

Con la direzione della food blogger Barbara Conti, la manifestazione proporrà laboratori di cucina tradizionale siciliana condotti da sindaci dei Comuni del GAL e da custodi della memoria gastronomica, anziane depositarie di antiche tecniche come l’uso del pettine per la pasta fresca.

Il programma gastronomico

Protagonisti saranno gli ingredienti locali, tra cui:

il sesamo e la giggiulena , simboli della dolcezza siciliana;

, simboli della dolcezza siciliana; la carota di Ispica , celebre per le sue proprietà organolettiche e nutrizionali;

, celebre per le sue proprietà organolettiche e nutrizionali; olio, vino e pomodoro, colonne portanti dell’agricoltura iblea.

Non mancheranno degustazioni creative, come il sorprendente gin al pomodoro, che racconta la capacità di trasformare i prodotti locali in esperienze innovative.

Musica e spettacolo

23 agosto – Concerto del gruppo I Camaleonti , con i loro più grandi successi, per una serata di energia e nostalgia.

– Concerto del gruppo , con i loro più grandi successi, per una serata di energia e nostalgia. 24 agosto – Risate sotto le stelle con il duo comico Toti e Totino, protagonisti insieme a Barbara Conti di un cooking show speciale che unisce cucina e comicità.

Dichiarazioni istituzionali

«Questo evento è un invito a vivere Ispica con tutti i sensi: tra profumi, sapori, musica e tradizione – dichiarano il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto –. Sarà l’occasione per celebrare le eccellenze della nostra terra, raccontare come i nostri prodotti possono trasformarsi – dal pomodoro al gin, dal sesamo alla cosmetica, dalla carota ai benefici per la salute – e per condividere memoria e futuro della nostra agricoltura. Grazie alle nostre nonne e ai produttori locali, Ispica diventerà un palcoscenico di conoscenza e convivialità».

Sarà presente anche il Presidente del Libero Consorzio insieme ai Sindaci del GAL, che affiancheranno gli anziani della città nella preparazione dei piatti tipici.