La 7ª edizione del Caviar Club sceglie Desert Rock, Mar Rosso

Il Caviar Club ha concluso la sua settima edizione al Desert Rock, nel Mar Rosso, regalando una serata intima in cui alta cucina, arte del design e ospitalità saudita si sono incontrate in uno spettacolare scenario desertico.

Lo chef stellato Michelin Akrame Benallal ha ideato un menu esclusivo che celebrava la raffinatezza della tecnica francese, arricchita da sapori sauditi come sommacco e limone nero. Gli ospiti hanno assaporato le selezioni pregiate di Prunier Caviar, accompagnate dal raffinato rituale dei servizi da tavola Christofle, portando un tocco di eleganza parigina nel cuore roccioso di Desert Rock. La serata ha ospitato oltre 30 invitati, tra cui influencer e creatori di tendenze come Nabilla e Thomas Vergara, Lufy e Cindy Miranda.

Immerso in maestose formazioni rocciose, Desert Rock ha offerto privacy, quiete e un’architettura progettata in perfetta armonia con il paesaggio. La posizione del resort ha sottolineato il ruolo guida del Mar Rosso nel turismo di design e nei principi rigenerativi, accogliendo viaggiatori esigenti senza compromettere l’integrità dell’ambiente circostante.

Thomas Combescot-Lepere, General Manager di Desert Rock, Mar Rosso, ha dichiarato: “Desert Rock incarna un nuovo linguaggio del lusso saudita profondamente radicato nel territorio e definito dalla sua calda ospitalità. Ospitare il Caviar Club qui riflette la nostra ambizione di creare esperienze culturali uniche che valorizzino il nostro resort senza eguali”.

Lo chef Akrame Benallal ha aggiunto: “La prima volta che sono venuto in Arabia Saudita è stato dieci anni fa e ho percepito un Paese e un popolo in piena evoluzione, pronto ad una trasformazione straordinaria. Ed eccomi qui, dieci anni dopo, in questo scenario incredibile di Desert Rock, a proporre una cena ispirata all’estetica del territorio, strutturata in sei atti e basata su ingredienti sauditi, per raccontare una storia attraverso il gusto”.

Menu in Sintesi

Atto 1: Avocado, piselli e caviale con nocciolo affumicato

Atto 2: Mousse di patate, burro nocciola e caviale

Atto 3: Frittella di soufflé con caviale; crema cruda al limone nero

Atto 4: Pollo in crosta di sabbia del deserto

Atto 5: Torta al limone e caviale

Atto 6: Muscadine

Highlights dell’Evento

Degustazione in sei atti a cura dello chef stellato Michelin Akrame Benallal

Abbinamenti esclusivi con Prunier Caviar e raffinato rituale di servizio

Servizio da tavola Christofle, simbolo di raffinatezza parigina

Ambientazione immersive nel Desert Rock, all’interno della destinazione Mar Rosso

Il successo della settima edizione conferma Desert Rock come un resort all’avanguardia e di design nella destinazione Mar Rosso. Aperto nel 2025 e incastonato tra le formazioni di arenaria, il resort è un rifugio dedicato al benessere, che garantisce privacy e tranquillità con un impatto minimo sull’ambiente. I percorsi degli ospiti seguono le naturali linee dei wadi e si aprono su panorami incontaminati di rocce scolpite e cielo. La cucina unisce influenze locali e tecniche contemporanee, offrendo un’interpretazione unica del lusso nel deserto saudita.