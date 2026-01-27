La Città del Cioccolato celebra l’amore universale

A San Valentino, una settimana dedicata a “Due Cuori, una Città”

Dal romanticismo alle relazioni che nutrono la vita quotidiana, Città del Cioccolato di Perugia trasforma San Valentino in una settimana di esperienze immersive con “Due Cuori, una Città”. Cooking show con Maître Chocolatier e talent del food, tavolette di cioccolato a tema Love, allestimenti scenografici e promozioni speciali invitano a celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Per una volta, San Valentino mette da parte il copione. Non solo rose rosse e cene a lume di candela, ma una visione più ampia e contemporanea: celebrare l’amore senza etichette, come esperienza condivisa. È questa la filosofia che anima la Città del Cioccolato di Perugia, che dal 7 al 14 febbraio dedica un’intera settimana al progetto “Due Cuori, una Città”, un percorso pensato per vivere e assaporare l’amore insieme a partner, amici e famiglia.

Tra profumi intensi, gesti che diventano memoria ed esperienze sensoriali, il cacao torna alla sua essenza più autentica: un linguaggio universale, capace di unire, raccontare e lasciare il segno.

La Città del Cioccolato si veste d’amore

A partire dal 1° febbraio, il museo si trasforma in un percorso tematico dedicato all’amore: allestimenti a forma di cuore accompagneranno i visitatori dall’ingresso al ChocoShop, fino al The Chocolate Bar, creando un’atmosfera immersiva e suggestiva.

Dal 7 al 14 febbraio, entra nel vivo la settimana di San Valentino con la promozione speciale “Siete in due? Paga uno!”: a ogni biglietto intero acquistato corrisponderà un ingresso omaggio. Durante il percorso museale, gli ospiti riceveranno anche un cioccolatino a forma di cuore, simbolo del legame profondo tra cioccolato e amore.

Un legame che affonda le radici nella storia: per gli Aztechi il cacao, lo xocolatl, era la “bevanda degli dei” e un potente afrodisiaco. Il cioccolato contiene infatti feniletilamina, la stessa sostanza prodotta dal cervello quando ci si innamora. Regalare un cioccolatino diventa così un gesto che unisce emozione e chimica.

La tavoletta perfetta: crea, personalizza, dedica

Dal 7 al 14 febbraio, la Fabbrica Bean to Bar del Museo diventa un laboratorio di emozioni su misura. Qui i visitatori possono creare la propria tavoletta di cioccolato a tema Love, personalizzandola come ricordo unico.

Al termine dell’esperienza, una foto scattata con lo smartphone potrà essere inviata tramite QR code al ChocoShop, dove sarà possibile personalizzare anche il packaging. Anche chi non partecipa alla fabbrica potrà conservare un ricordo speciale: presso Eurochocolate Square, al primo piano, sarà allestita un’area selfie dedicata, con la possibilità di inviare l’immagine al ChocoShop e aggiungere una dedica personalizzata alla tavoletta scelta.

Praline d’amore: cooking show e talent per San Valentino

Dal 7 al 13 febbraio, ogni giorno alle 17.30, la Città del Cioccolato ospita “Rubacuori”, lo speciale ciclo di cooking show firmato dalla Maître Chocolatier Alice Cianuri, volto creativo di Eurochocolate. Durante gli incontri, i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di una pralina a forma di cuore, pensata come piccolo gesto da regalare o condividere.

Il 14 febbraio, spazio a un appuntamento esclusivo con Lulù Gargari, chef digitale e volto noto di Food Network (Lulù pensaci tu, Lulù e Artusi). Formata all’ALMA – la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e con un’esperienza nel ristorante stellato milanese Seta, Gargari porterà alla Città del Cioccolato una proposta che unisce gusto, consapevolezza e bellezza, per celebrare l’amore in modo originale e contemporaneo.

The Chocolate Bar: momenti da condividere

Anche il The Chocolate Bar, al piano superiore del Museo, partecipa alle celebrazioni con una speciale proposta a tema Love. Tre pacchetti pensati per i diversi momenti della giornata – Choco Love Breakfast, Choco Love Snack e Choco Love Night – invitano a condividere un dolce momento insieme.

Infine, in tutti gli Eurochocolate Store e ChocoShop del Museo, sarà disponibile un’esclusiva selezione di praline a forma di cuore, realizzate in collaborazione con la Maître Chocolatier Alice Cianuri.

La Città del Cioccolato apre così le sue porte a una celebrazione dell’amore a 360 gradi, ricordando che il vero amore – come il buon cioccolato – è fatto di semplicità, autenticità e dedizione.