La cultura come scelta d’impresa: a Visioni Verticali 2025 il cinema diventa visione di comunità

Firriato conferma il proprio impegno nel sostenere la cultura come fattore strategico di crescita, presidio identitario e leva di coesione sociale, affiancando la VII edizione di Visioni Verticali – Festival del Cinema di Potenza, in programma dal 12 al 14 dicembre 2025 tra il Cineteatro Don Bosco e il Teatro F. Stabile.

Trapani/Potenza, 9 dicembre 2025 – La partecipazione di Firriato in qualità di sponsor nasce dalla volontà di promuovere progettualità capaci di interpretare le trasformazioni della contemporaneità e di avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi artistici più evoluti, riconoscendo al cinema una funzione che va oltre l’intrattenimento: uno spazio di dialogo intergenerazionale, un laboratorio di immaginazione, uno strumento di cambiamento. Visioni Verticali mette al centro temi cruciali del nostro tempo – innovazione digitale, sostenibilità, identità, empowerment femminile, fragilità giovanili, diversità culturale – e li traduce in narrazioni coraggiose e prospettive inedite, valorizzando il rapporto tra arti visive, territorio e comunità.

«Crediamo profondamente che investire in cultura significhi investire nel futuro dei territori e delle persone» dichiara Irene Di Gaetano, Amministratore di Firriato. «La relazione tra arte, cinema e tradizione vinicola è un ponte che unisce sensibilità differenti e genera valore condiviso. Per questo sosteniamo con convinzione Visioni Verticali, un festival che si distingue per qualità artistica, visione e capacità di coinvolgere le nuove generazioni».

L’edizione 2025 si apre con una collaborazione di rilievo: il Giffoni Film Festival, che partecipa con I love cinema – Giffoni in a Day, un appuntamento dedicato alle scuole e alla sperimentazione dei linguaggi audiovisivi e digitali a supporto della creatività. Accanto alle proiezioni e agli incontri, il festival amplia la sua vocazione formativa con un Programma Off che include attività per giovanissimi, percorsi sui mestieri del cinema e la novità Oltre lo schermo, un live podcast con ospiti e protagonisti della rassegna.

La presenza di Firriato si inserisce nella filosofia dell’azienda, da anni impegnata nella valorizzazione dell’identità italiana e nella promozione di iniziative che coniugano sostenibilità, ricerca e creatività, nella convinzione che la cultura sia una vera infrastruttura civile: genera competenze, allena lo sguardo, rafforza le comunità e rende i territori più competitivi perché più consapevoli di sé. Visioni Verticali è promosso dall’associazione culturale Polimeri, con il patrocinio di istituzioni locali e regionali e il sostegno di una rete di sponsor e partner, tra cui Firriato – Culture and Wine.