Arriva la “Festa delle Zucche” all’Orto di Paolino. Dal 31 ottobre al 2 novembre tre giorni speciali a Palermo nella fattoria urbana restituita alla comunità dalla Cooperativa LiberaMente, per la gioia di bambini e adulti, in un viaggio tra fantasia e realtà, dove la terra profuma d’autunno e i sogni camminano tra le zucche. Tre giorni in un mondo incantato dove a ogni passo c’è una storia e ogni sorriso accende il cuore di gioia.

Dal 31 ottobre al 2 novembre (dalle 15.30 alle 19.00 il 31 ottobre; dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 l’1 e 2 novembre) l’Orto di Paolino (via Pietro Scaglione 36 a Palermo) apre le sue porte a bambini e adulti per una festa insieme che è molto più di Halloween.

All’interno puoi trovare: uno spettacolo circense (acrobazie, giocoleria e comicità) a cura di Fabrizio Campo (ore 11.00 e 17.30 nei tre giorni); foto istantanea a tema e trucca bimbi d’autunno; dolci sorprese preparate sul momento (popcorn, zucchero filato “spettrale” e crepes al cioccolato) acquistabili separatamente. Vietato portare cibo da fuori. Info e prenotazioni con la strega Antonella al 320 6630293. Ingresso 10 euro bambini e 5 euro adulti.

Tra pirati buffi e streghe danzanti, tra dolcetti misteriosi da scovare tra le foglie dell’Orto di Paolino, i veri protagonisti saranno gli educatori di LiberaMente, che per tre giorni diventano dei personaggi magici, non per fingere, ma per creare. Perché dietro ogni maschera c’è un cuore; un cuore che dà emozioni soprattutto ai più piccoli. Gli animatori della Cooperativa vestiranno dei costumi fatti a mano dai giovani con disabilità seguiti da LiberaMente. Tra risate, allegria e cura, immersi tra colori, stoffe e bottoni gli abiti si trasformano in bellezza e strumento d’inclusione.

“L’inclusione per noi non è uno slogan, ma è un abito cucito a mano – spiegano Maria Rita e Antonella Radicelli, presidente e vice di LiberaMente, che animeranno la Festa delle Zucche coi loro educatori -. Per una volta si scende in campo non per essere applauditi, ma per divertire. Perché la vera magia è quando tutti hanno un posto, una voce, un ruolo. La solidarietà non è solo aiutare – specificano le sorelle Radicelli -, ma camminare insieme, ognuno con ciò che può dare e fare. In questi tre giorni L’Orto di Paolino si trasforma in un mondo parallelo, dove le differenze non si nascondono, ma brillano. Dove chi spesso resta dietro le quinte, diventa protagonista. Dove la disabilità non è un limite, ma un’altra forma di bellezza.”