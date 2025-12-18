Le vie del cibo della lunga vita: al via il tour scientifico nelle scuole dei Monti Sicani

Prende il via questa settimana il tour scientifico nelle scuole del progetto “Le vie del cibo della lunga vita”, un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali e la SMAP, che porterà la scienza dell’alimentazione direttamente tra i banchi delle scuole del territorio dei Monti Sicani.

Dal 15 al 19 dicembre, il professor Nicola Francesca, docente di microbiologia presso l’Ateneo palermitano, insieme ai suoi collaboratori, condurrà un ciclo di seminari e degustazioni guidate dedicati alla Dieta Mediterranea, ai suoi benefici per la salute e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali.

La settimana si è aperta lunedì 15 dicembre a Casteltermini, presso la Scuola Media “Nicolò Cacciatore”, dove circa ottanta studenti hanno seguito una lezione dedicata alle proprietà salutistiche dei pani realizzati con grani siciliani, dei formaggi a latte crudo e delle olive da mensa. L’incontro si è concluso con un momento di assaggio guidato di lievitati tradizionali, pani siciliani e cioccolato di Modica.

Martedì 16 dicembre il tour si sposterà a Palermo, all’Università degli Studi, dove gli studenti dell’Istituto “Francesco Crispi” di Ribera raggiungeranno il capoluogo per un seminario sulle tecnologie di produzione degli alimenti tipici siciliani, con particolare attenzione agli aspetti salutistici e nutraceutici. La giornata sarà arricchita da un percorso di abbinamento tra birre artigianali siciliane e formaggi dei Sicani.

Mercoledì 17 dicembre sarà la volta di Bisacquino, presso l’Istituto “Don Calogero Di Vincenti”. In collaborazione con il Dirigente scolastico Giuseppe Zambito, si terrà un seminario dedicato alle tecnologie alimentari dei prodotti siciliani e al rapporto tra dieta e longevità, seguito da un momento di valorizzazione dei prodotti curato dall’istituto ospitante.

Giovedì 18 dicembre il progetto farà tappa a Cammarata, all’Istituto “Archimede”, con un seminario tecnico dedicato ai formaggi e ai prodotti da forno del territorio sicano. Gli studenti prenderanno parte a un’analisi sensoriale delle eccellenze locali, accompagnata da vini e birre artigianali siciliane.

Il tour si concluderà venerdì 19 dicembre a Ribera, in occasione della Sagra delle Arance, con un convegno scientifico che rappresenterà il momento di sintesi e approfondimento dei temi affrontati durante la settimana.