L’estate del Progetto Enoculturale di Duca di Salaparuta, tra cinema e arte

C’è un filo rosso che attraversa la costa tra Bagheria, Aspra, Mongerbino e Casteldaccia: è il filo della creatività e del genio siciliano. È lungo questo tracciato paesaggistico e umano che Duca di Salaparuta ha scelto di rinnovare la propria missione culturale, rafforzando un’identità che non si esprime solo nel vino, ma in una visione profonda e coerente di territorio. Con il Progetto Enoculturale, nato nel 2024 per celebrare i 200 anni dell’Azienda, Duca di Salaparuta diventa infatti protagonista di un calendario di eventi nell’estate 2025 in cui cinema, enologia e paesaggio si fondono in un’idea di Sicilia raffinata, colta e accessibile.

“Il vino non deve essere semplice degustazione, ma racconto, emozione, memoria condivisa. Con il nostro progetto vogliamo restituire voce e forma alla Sicilia che crea, che ispira, che genera bellezza” – afferma Roberto Magnisi, Direttore delle Cantine Duca di Salaparuta.

Al centro di questo progetto il Docufilm “La Teoria dei Contrasti”, realizzato da Just Maria Films con la regia di Carlo Lofortie prodotto da Duca di Salaparuta con il patrocinio dei Comuni di Bagheria e Casteldaccia, che verrà eccezionalmente proiettato durante i Festival più attesi dell’estate siciliana, raccontando Renato Guttuso, Mimmo Pintacuda, Ignazio Buttitta, Ferdinando Scianna e Giuseppe Tornatore, diverse generazioni a confronto che crescono, vivono e rappresentano il mondo di cui fanno parte, che insorge, riflette e si ribella.

Il primo appuntamento vedrà Duca di Salaparuta sponsor ufficiale del MareFestival – Premio Troisi, in programma a Salina dal 13 al 15 giugno, con degustazioni tematiche, talk con registi e focus su storytelling audiovisivo, contribuendo a rinnovare l’immaginario mediterraneo del vino e dove il Docufilm “La teoria dei contrasti” sarà protagonista della serata del 14 giugno.

In seconda battuta, la sponsorizzazione del Baarìa Film Festival (dal 2 al 6 luglio), Festival dedicato al “cinema insulare” pensato come omaggio ai maestri del pensiero che proprio a Bagheria trovarono la loro ispirazione più radicale e fertile, farà vivere il progetto Enoculturale di Duca di Salaparuta grazie alla degustazione a Villa Cattolica delle etichette degli Autentici di Sicilia, dedicate al “Paesaggio dell’Aspra” di Renato Guttuso.

A Palermo poi, dall’1 al 7 Luglio, Duca di Salaparuta accompagnerà come official sponsor il festival Cinema City, arrivato alla settima edizione. Il festival ha l’obiettivo di animare la città attraverso proiezioni su grande schermo, anteprime di film e talk con registi e produttori cinematografici di fama nazionale. In questa occasione, “La teoria dei contrasti” sarà protagonista della serata finale del Festival, il 7 luglio e per la prima volta dal lancio del docufilm sarà fruibile al grande pubblico.

Dal 25 luglio al 30 settembre, si conclude l’estate di Duca di Salaparuta nella suggestiva cornice di Palazzo Chiaromonte – Steri con la rassegna Palermo Classica, dove la musica da camera e il vino dialogheranno in un’atmosfera di raffinata armonia. Duca di Salaparuta, in qualità di Wine Partner della manifestazione accompagnerà le serate di musica con i vini legati al progetto enoculturale, in mescita in esclusiva presso il Viridarium di Palazzo Chiaromonte – Steri. Anche in questa occasione il Docufilm racconterà le generazioni di artisti che hanno fatto la storia del territorio di Bagheria, Aspra e Casteldaccia.

Un’estate ricca di storie, dove la cultura incontra il vino e il vino restituisce nuova linfa alla cultura. Una visione della Sicilia che guarda al futuro con la forza della bellezza.

Scoprite il calendario completo sul nostro sito: https://duca.it/