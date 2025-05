Limoncè protagonista in Sicilia con l’Infiorata di Noto

Limoncè, il limoncello più amato in Italia e in Europa dai consumatori da oltre 35 anni, sarà protagonista, come main sponsor, dell’Infiorata di Noto (Siracusa), la storica manifestazione realizzata dai Maestri infioratori Netini, che celebra la tradizione e la bellezza del territorio siciliano, dal 16 al 20 maggio.

Limoncè consolida il suo legame con la Sicilia, territorio che è il cuore pulsante della sua pregiata materia prima, il limone, con una grande installazione floreale che raffigurerà il logo del brand, realizzata dai Maestri Infioratori siciliani, in una delle aree più suggestive del centro storico della città.

L’opera, che sarà visibile a tutti i visitatori, celebra il connubio tra tradizione e naturalità, elementi che hanno reso Limoncè, negli anni, il compagno immancabile del dopo pasto degli italiani e che grazie all’arte dei Maestri Infioratori ne suggella poeticamente il legame con la Sicilia.

Nuovo Limoncè Aperitivo alla Siciliana

L’infiorata di Noto e la presenza di Limoncè per l’intera durata della manifestazione, sarà l’occasione per Stock Spirits, gruppo beverage fra i più grandi in Europa, di presentareLimoncè Aperitivo alla Siciliana, l’ingrediente studiato appositamente per realizzare un perfetto Limoncè Spritz, fresco, dissetante e leggero, l’ideale per chi cerca un aperitivo alternativo. Limoncè Aperitivo alla Siciliana è realizzato con 100% limoni siciliani della pregiata varietà Femminello di cui se ne utilizzano sia gli olii essenziali delle scorze ma anche il succo, di cui il frutto è particolarmente ricco. Questo profilo organolettico ricercato e una minor gradazione alcolica, solo 14,8 gradi, lo rendono l’aperitivo ideale per il mix con il prosecco e perfetto per essere gustato in qualsiasi momento della giornata. La ricetta per creare il perfetto Limoncè Spritz è semplicissima: 3 parti di prosecco, 2 parti di Limoncè Aperitivo, 1 parte di soda e una fettina di limone. Il risultato è uno Spritz leggero, dissetante e solare che rompe gli schemi degli aperitivi tradizionali dal profilo più amaro. Ogni sorso è vero un viaggio sensoriale che celebra l’autenticità della Sicilia, perché in Limoncè c’è tutta la Sicilia che non ti aspetti.

Nuova bottiglia ma stesso Limoncè Originale di sempre

L’infiorata sarà anche l’occasione per celebrare il nuovo design della bottiglia di Limoncè Originale – il più amato tra i limoncelli del dopo pasto – che mantiene la forma elegante e slanciata di sempre ma acquisisce maggiore identità legandosi definitivamente alla sua Sicilia. Infatti, la lavorazione si ispira alle eleganti colonne barocche siciliane ed è stata realizzata su uno stampo proprietario esclusivo. La bottiglia è inoltre arricchita dalla firma del fondatore Lionello Stock a garanzia dell’alta qualità dell’arte distillatoria di Stock dal 1884. A completare il rinnovamento, il trattamento grafico del nuovo logo, che mantiene l’iconico orientamento verticale, da sempre elemento distintivo della marca. Infine, anche Limoncè Crema, da sempre parte della famiglia Limoncè, si rinnova nel look, adottando la nuova bottiglia.