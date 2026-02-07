L’Olio DOP Monti Iblei al SOL Expo di Verona

L’Olio DOP Monti Iblei sarà protagonista al SOL Expo, in programma dall’1 al 3 marzo presso Veronafiere. Il Consorzio di Tutela Olio DOP Monti Iblei parteciperà alla manifestazione grazie al sostegno della Camera di Commercio, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità internazionale di una delle denominazioni olivicole più rappresentative della Sicilia.

Un patrimonio costruito nel tempo, fatto di produttori, racconti e territori, tramandato di generazione in generazione. L’olio DOP dei Monti Iblei non è soltanto un’eccellenza agroalimentare, ma l’espressione di un sapere produttivo profondo, radicato nel paesaggio e nella cultura di un’area che da secoli vive di olivicoltura.

All’interno di SOL Expo, il Consorzio potrà raccontare questa identità attraverso video promozionali e materiali informativi, veicolando una narrazione autentica che mette al centro le persone, le tecniche tradizionali e il legame intimo con il territorio. L’Olio DOP Monti Iblei rappresenta infatti molto più di un marchio di origine: è un modo di fare, di pensare e di produrre, fondato su qualità, rispetto della terra e continuità storica.

Dopo il debutto come manifestazione autonoma, separata da Vinitaly, SOL Expo punta su una tre giorni interamente dedicata alla filiera dell’olio, con un focus specifico sullo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder. L’obiettivo è favorire nuove opportunità di business, valorizzare le produzioni di qualità e promuovere la cultura dell’olio extra vergine di oliva sui mercati internazionali.

SOL Expo si conferma così come evento di riferimento per gli operatori professionali, sia nei mercati locali sia in quelli globali, con una forte vocazione all’internazionalizzazione. Sul fronte business, grazie alla collaborazione con Agenzia ICE, è previsto un articolato programma di incoming che porterà a Verona oltre 80 top buyer internazionaliprovenienti da Stati Uniti, Giappone, Germania, Nord Europa, Paesi CIS, Cina e Paesi del Golfo.

La partecipazione al SOL Expo rappresenta per il Consorzio Olio DOP Monti Iblei un’occasione strategica per consolidare il dialogo con i mercati esteri, rafforzare il posizionamento della denominazione e continuare a promuovere nel mondo un olio che racchiude storia, territorio e cultura mediterranea.