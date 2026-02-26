’Mbracciata, la cassata che lievita: il nuovo dolce simbolo della tradizione gastronomica di Messina

Presentata ufficialmente a Palazzo Zanca ’Mbracciata – la cassata che lievita, il nuovo progetto dolciario ideato da Loredana Ermini, titolare della Pasticceria Di Pietro, con l’obiettivo di proporre un nuovo simbolo gastronomico della città di Messina.

Alla presentazione ha preso parte anche il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato il valore culturale e identitario dell’iniziativa, pensata per valorizzare la tradizione enogastronomica del territorio messinese.

’Mbracciata: la cassata che lievita tra tradizione e innovazione

’Mbracciata nasce come una reinterpretazione della cassata siciliana, uno dei dolci più rappresentativi della pasticceria isolana. La particolarità del progetto risiede nell’introduzione della lievitazione, che fonde due tradizioni gastronomiche: quella della cassata e quella dei grandi lievitati.

Questo incontro simbolico richiama anche la storia della città di Messina, segnata dalla presenza di uomini e donne provenienti da diverse parti d’Italia che contribuirono alla ricostruzione e allo sviluppo del territorio. Proprio da questa fusione nasce il significato identitario del dolce: un prodotto che rappresenta l’incontro tra culture, radici e nuove energie.

«’Mbracciata – ha dichiarato Loredana Ermini – è il simbolo di una città che ha saputo trasformare l’incontro in forza. La lievitazione diventa metafora di una crescita condivisa. È un abbraccio che racconta una storia di unione».

Un dolce identitario per valorizzare l’enogastronomia di Messina

Nel corso della presentazione, il sindaco Federico Basile ha evidenziato il ruolo dell’enogastronomia come elemento centrale nella valorizzazione dell’identità culturale della città.

«Ci troviamo qui non per caso, ma perché portiamo avanti un percorso legato alla riscoperta del tema dell’enogastronomia che si lega alla nostra tradizione – ha affermato il primo cittadino –. Abbiamo tanti elementi identitari che hanno una storia. Questo dolce rappresenta una sintesi della storia della nostra città e può inserirsi nel percorso che stiamo portando avanti con la De.Co. (Denominazione Comunale dei prodotti tipici del territorio messinese)».

L’amministrazione comunale ha infatti confermato il proprio impegno nella tutela e nella promozione delle eccellenze locali, attraverso strumenti di valorizzazione come il marchio De.Co., finalizzato a riconoscere e promuovere i prodotti tipici del territorio.

’Mbracciata, un progetto gastronomico per raccontare Messina

Con la presentazione ufficiale di ’Mbracciata – la cassata che lievita prende il via un percorso volto a consolidare questo dolce come espressione gastronomica legata alla città di Messina.

L’ambizione del progetto è quella di trasformare il prodotto in un vero e proprio simbolo dolciario del territorio, capace di raccontare la storia e l’identità della città anche oltre i confini locali, rafforzando il legame tra tradizione, innovazione e promozione del patrimonio gastronomico messinese.