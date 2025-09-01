Morgana e l’Amo Bistrò del Mare, da Dubai a Taormina, andata e ritorno

Morgana Cocktail Club e L’Amo Bistrò del Mare si uniscono in un progetto che va oltre la semplice ospitata culinaria, trasformandosi in un racconto condiviso fatto di sapori, estetica e identità. Il 5 e 6 settembre 2025, a Taormina, prenderanno vita due serate che segnano l’inizio di una collaborazione internazionale: un aperitivo a quattro mani che coinvolge Bella Repertoire – il gruppo alla guida del Morgana – e Sunset Hospitality Group, holding globale attiva nei settori food, lifestyle e hotellerie.

Un incontro tra due visioni contemporanee dell’ospitalità italiana che dà origine a un nuovo dialogo culturale e gastronomico, collegando simbolicamente la Sicilia e gli Emirati Arabi. Le due serate, aperte al pubblico, si svolgeranno presso Morgana Cocktail Club, dalle 19:00 alle 23:00.

Un doppio appuntamento che celebra l’incontro tra due interpretazioni moderne dell’accoglienza italiana: quella nata tra le onde del Golfo Arabico e quella forgiata dal mito mediterraneo di Taormina. Un dialogo fondato su valori comuni – autenticità, ricerca estetica, senso del territorio – che si esprime attraverso linguaggi universali come la cucina e la mixology.

A guidare la proposta gastronomica delle due serate sarà lo chef Alessandro Salvatico, volto di L’Amo Bistrò del Mare, ristorante situato nel cuore del Dubai Harbour Yacht Club, premiato dalla guida Gault&Millau e vincitore ai Time Out Dining Awards 2025 come miglior ristorante italiano della città. Le sue creazioni – tra cui il cannolo di gambero rosso con burrata e lime, il biscotto Cacio&Pepe con ricci di mare, il polpo di carota e zenzero, lime ed erba cipollina, il vitello tonnato e il risotto limone e gamberi – saranno servite in abbinamento ai cocktail del Morgana, ideati dal bar manager Stefano Giummarra, insieme ad alcune proposte beverage firmate dal ristorante.

La carta dei drink, pensata per l’occasione, accoglie le suggestioni del Mediterraneo e del Medio Oriente con proposte originali come “Stelle su Aielli”, rinfrescante, erbaceo e floreale, “Favara Futurista”, amaro e complesso, “Vicolo di Pisa”, con note di zafferano, e “Per Anna”, un signature fresco, dolce e salato con un finale torbato.

“Questa collaborazione rappresenta per noi un passo importante nel racconto dell’ospitalità italiana nel mondo. Morgana non è solo un cocktail club, ma un luogo in cui culture e tradizioni si incontrano e si trasformano in linguaggi contemporanei. L’Amo Bistrò del Mare incarna la stessa filosofia, portando a Dubai la nostra italianità con un approccio innovativo. Il nostro obiettivo è costruire connessioni autentiche e durature tra territori,” dichiarano due dei fondatori del gruppo Bella Repertoire Guido Spinello e Dario Zappalà.

Per due sere, Morgana si fa crocevia tra Oriente e Occidente, diventando scena di un dialogo tra estetiche, culture e visioni. Questa collaborazione unica segna l’inizio di una partnership continuativa tra le due realtà. Più avanti nel corso dell’anno, Morgana porterà i suoi cocktail di fama internazionale a L’Amo Bistro del Mare di Dubai per uno speciale takeover di quattro giorni, dal 6 al 9 novembre 2025, in occasione dell’apertura della stagione della terrazza. La visita includerà un esclusivo Terrace Bar Takeover e un’edizione speciale del Pranzo A L’Amo: Sunday Edition, il 9 novembre, con intrattenimento dal vivo, cocktail speciali e tutto lo spirito vibrante di Taormina ricreato al Dubai Harbour.“L’Amo Bistrò del Mare è nato a Dubai, ma la sua anima è inconfondibilmente italiana,” afferma lo Chef Executive di L’Amo Bistrò del Mare, Alessandro Salvatico. “Questa collaborazione con Morgana non è solo un incontro, ma un ritorno alle origini, un modo per dimostrare come la cucina italiana possa viaggiare, evolversi e tornare a casa arricchita. Condividere la nostra visione a Taormina, accanto a un’icona come Morgana, è un’occasione per celebrare l’essenza dell’ospitalità italiana nella sua forma più autentica e contemporanea.”