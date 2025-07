 Nasce ufficialmente Generazione Next, il gruppo di Assovini Sicilia dei giovani under 40

Giovani, dinamici, con la passione per la Sicilia e la voglia di fare conoscere l’isola e di comunicare il mondo vitivinicolo con un linguaggio nuovo. È Generazione Next, la nuova generazione di Assovini Sicilia, un gruppo di produttori under 40, membri già operativi delle aziende familiari, che ha deciso di continuare sul solco dello spirito e dei valori dell’associazionismo di Assovini Sicilia, con lo scopo di valorizzare il territorio e la produzione vitivinicola siciliana.

Il gruppo, nato all’interno dell’associazione Assovini Sicilia, ad oggi conta ventisei iscritti, e ha appena eletto Gabriella Favara come presidente, insieme a Enrica Spadafora, vicepresidente, e sei consiglieri del Consiglio direttivo: Costante Planeta, Serena Costanzo, Pietro Pollara, Cristina Madaudo, Pierfilippo Marchello.



“Generazione Next è futuro, unione, continuità. Mi emoziona vedere come passo dopo passo questa squadra sta prendendo forma, con l’entusiasmo sempre maggiore di contribuire tutti insieme al successo del nostro settore e della nostra Sicilia- continente”- ha dichiarato Gabriella Favara, presidente di Generazione Next.

Nuove forme di comunicazione, coinvolgimento della generazione Z, formazione interna, valorizzazione del territorio, sono i principali elementi principali del “Manifesto” della Generazione Next.

“Vogliamo accendere nei giovani la scintilla della curiosità per il vino, raccontando storie autentiche e creando momenti di condivisione che parlano di passione, territorio e futuro con un linguaggio semplice e coinvolgente. Il nostro obiettivo è ispirarli a vedere nel vino non solo un prodotto, ma un viaggio ricco di cultura, emozioni e bellezza, profondamente legato alla nostra Sicilia. Grande attenzione verrà posta anche sulla formazione, un aspetto essenziale per scambiare nel gruppo le nostre esperienze, accrescerle con il supporto di specialisti esterni e condividerle non solo con i collaboratori delle nostre aziende” – ha continuato Gabriella Favara.



E se Next generation è il termine utilizzato, in generale, per indicare il fisiologico passaggio generazionale che le aziende di ogni settore vivono con l’arrivo delle nuove generazioni,

Generazione Next di Assovini Sicilia, si riferisce ad un gruppo di giovani produttori, curiosi e vogliosi di scoprire, studiare, legati dal grande amore per la Sicilia del vino e dal desiderio di portarla nel mondo attraverso la formula vincente dell’associazionismo e del lavoro di squadra.

“Sono davvero emozionata e onorata di ricoprire il ruolo di vicepresidente all’interno di questo gruppo di giovani così talentuosi e determinati. Far parte di una squadra così dinamica e preparata è per me una grande responsabilità, ma soprattutto una bellissima opportunità. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare tutti insieme e trasformare le tante idee in bellissimi progetti concreti” – ha aggiunto Enrica Spadafora, vicepresidente di Generazione Next.

Diverse le tematiche e le azioni in programma che il gruppo vuole attuare e che coinvolgono diversi settori come management, hospitality, produzione, degustazione, enoturismo, comunicazione e marketing, coaching, team building.

“Assovini Sicilia ha promosso e supportato la nascita del gruppo Generazione Next perché non solo rappresenta il futuro della nostra associazione ma anche perché si fonda sugli stessi valori e principi che stanno alla base dell’associazionismo vincente di Assovini Sicilia. È nato un gruppo dinamico, vivace, che sono sicura continuerà a promuovere il mondo vitivinicolo con un linguaggio nuovo, capace di intercettare i cambiamenti in corso” – ha commentato Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia.