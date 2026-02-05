Naturius a Pitti Taste 2026

Naturius parteciperà a Pitti Taste 2026, in programma dal 7 al 9 febbraio presso la Fortezza da Basso di Firenze. L’azienda agricola siciliana presenterà una selezione di prodotti ottenuti da coltivazione diretta e trasformazione interna, espressione di una filiera corta e controllata profondamente legata al territorio.

Per Naturius si tratta della seconda partecipazione al salone organizzato da Pitti Immagine, uno degli appuntamenti più autorevoli dell’enogastronomia contemporanea, punto di incontro privilegiato tra produttori selezionati, buyer, professionisti del settore e pubblico specializzato, alla ricerca di progetti riconoscibili e coerenti.

Fondata oltre 25 anni fa, Naturius nasce come progetto agricolo familiare nel cuore della Sicilia, tra Etna e Nebrodi, con l’obiettivo di valorizzare le materie prime del territorio di Maniace rispettandone stagionalità, qualità e origine. Un modello produttivo che integra coltivazione e trasformazione, evitando forzature e mantenendo il pieno controllo di ogni fase del processo.

Nel tempo, l’azienda ha sviluppato un laboratorio interno che affianca l’attività agricola, dando vita a una gamma di succhi, confetture, salse e specialità alimentari realizzate esclusivamente con ingredienti selezionati. Una proposta rivolta a un pubblico consapevole, attento alla provenienza delle materie prime, alla trasparenza dei processi e alla qualità complessiva del prodotto.

Accanto alla produzione, Naturius dedica particolare attenzione al packaging e all’identità visiva, pensati come strumenti di racconto e riconoscibilità. Le scelte grafiche, dal linguaggio pop e contemporaneo, riflettono l’approccio dell’azienda: rispetto della terra, conoscenza delle nuove esigenze del mercato e volontà di dialogare con un pubblico attento e curioso.

Centrale resta il contatto diretto con il pubblico. Per Naturius, la degustazione non è solo assaggio, ma occasione di dialogo e condivisione: raccontare il lavoro nei campi, spiegare il percorso che conduce dalla coltivazione alla trasformazione e trasmettere i valori che guidano l’azienda è parte integrante dell’esperienza proposta a buyer e visitatori.

A Pitti Taste 2026, Naturius presenterà una selezione rappresentativa della propria produzione, offrendo un’esperienza che va oltre il prodotto: un racconto concreto di territorio, metodo e visione, capace di rendere l’azienda una scoperta autentica di gusto e sostanza.

«La partecipazione a Pitti Taste rappresenta per Naturius un momento strategico di crescita e confronto – dichiara Federica Pruiti, direttore commerciale dell’azienda –. In una manifestazione che riunisce il meglio della produzione agroalimentare contemporanea, vogliamo distinguerci raccontando con chiarezza ciò che siamo: un’azienda agricola familiare che coltiva, trasforma e presenta i propri prodotti in prima persona. Il dialogo diretto con buyer e pubblico è per noi un valore centrale».

Con la presenza a Firenze, Naturius prosegue il proprio percorso di sviluppo e posizionamento, confermandosi come una realtà capace di dialogare con il mercato contemporaneo senza rinunciare a un’identità profondamente siciliana, costruita sul lavoro quotidiano, sulla coerenza produttiva e sul rispetto del territorio.