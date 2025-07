“Ogni calice una storia”. Tutto pronto per la V edizione di Wine Not?

“Ogni calice una storia”. È questo lo slogan della V edizione di Wine Not? – l’evento organizzato dalla Pro Loco Sabatina Sant’Andrea APS, con il patrocinio del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina, – che si svolgerà domenica 3 agosto, a partire dalle ore 19.00, tra le viuzze del suggestivo borgo di Sant’Andrea, frazione del comune di Rometta, incastonato tra il verde dei Peloritani e l’azzurro del mar Tirreno.

L’evento enogastronomico è stato presentato venerdì 11 luglio da Emanuele e Antonio Borghetti, rispettivamente Presidente e membro del direttivo della neonata Pro Loco Sabatina, alla presenza di Antonino Cirino, primo cittadino del comune di Rometta, Mariagrazia Barbagallo, vicepresidente AIS Sicilia, Gioele Micali, delegato di AIS Taormina e responsabile degli eventi di AIS Sicilia, Adriana Sirone, delegata di Slow Food Messina APS.

Emanuele Borghetti, nel suo intervento, ha ringraziato le autorità e i partner tecnici dell’evento e portato i saluti dei 120 soci dell’associazione sabatina nata nel 1972, ricordando il grande lavoro di promozione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale – in termini di tradizione e storia del piccolo borgo – portato avanti in 50 anni di attività.

«Il vino rappresenta il piacere di stare insieme e Wine Not? – ha affermato il primo cittadino di Rometta – è una manifestazione di stile, finezza e identità del territorio». Antonino Cirino ha poi evidenziato l’importanza di continuare a lavorare tutti insieme, senza invidie e campanilismi, per la crescita del territorio e ringraziato gli organizzatori per l’attività di promozione che Wine Not? continua a portare avanti, facendo conoscere il piccolo comune dentro e fuori i confini della Sicilia.

«Siamo lieti di dare nuovamente il nostro contributo a Wine Not? 2025 che ogni anno cresce sempre più, facendo capire che dietro questo evento c’è una visione a lungo termine – ha affermato il delegato AIS Taormina Gioele Micali – e, ogni anno, puntiamo ad arricchire la manifestazione con momenti esperienziali con finalità didattica e, in questa ottica, abbiamo inserito la masterclass di approfondimento sulla storia della Sicilia del vino “Noblesse Oblige” – Storie del vino di Sicilia tra autoctoni racconti e contaminazioni internazionali».

Ad illustrare tutte le novità della quinta edizione, Antonio Borghetti, che ha affermato: «Il lavoro che tutto lo staff sta mettendo in campo assicurerà una serata ricca, capace di unire arte, cultura ed enogastronomia in un’esperienza indimenticabile».

L’evento, nato nel 2019, per promuovere la cultura del vino e la bellezza dei territori, vedrà la partecipazione di 35 cantine provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Non si tratterà di una semplice degustazione ma di un percorso esperienziale in cui i produttori potranno raccontarsi in prima persona. Oltre centoventi le etichette in degustazione, tra vini bianchi, rossi, rosati, birre, passiti, liquori e distillati.

L’area food quest’anno sarà gestita da Slow Food Messina APS che assicurerà la scelta di cibi sani, buoni e giusti, secondo i dettami e i valori dell’associazione fondata da Carlo Petrini. “Il lavoro di Slow Food è capillare, aiuta i singoli e fa comunità – ha affermato Adriana Sirone – e siamo molto contenti di portare il nostro contributo in questo evento che vuole raccontare le storie di chi dedica la propria vita al vino. Allo stesso modo noi crediamo nel lavoro di quei produttori che dedicano la loro vita al cibo e che potranno raccontarsi a Wine Not? mentre faranno degustare le loro specialità preparate con materie prime locali, stagionali, biologiche, da filiera corta».

L’evento che unisce vino, cibo, territorio, arte e musica, sarà allietato dalla musica dal vivo della band “Mizzica” di Agrigento, dal dj set di Peppe Scionty e dei fratelli DP Bros, e da una mostra fotografica allestita sul sagrato della Chiesa della Madonna del Sabato, a cura dell’artista Domenico Notarnicola dal titolo “Sicilia: stati d’animo”.

Alla fine della serata verranno assegnati i premi Wine Not? Experience con voto popolare. Tutti i partecipanti potranno esprimere la propria preferenza, attraverso un Qr Code.

Saranno sei i premi assegnati per categoria:

1 – Bianchi

2 – Rossi

3 – Rosati

4 – Spumanti

5 – Distillati

6 – Vini aromatizzati, liquorosi e birre IGA

L’appuntamento con Wine Not? è per domenica 3 agosto dalle ore 19. Info e prenotazioni per l’accesso ai banchi di assaggio su https://winenotexperience.it/

«Le novità di Wine Not?2025 – ha concluso Emanuele Borghetti – sono molteplici e i nostri ospiti avranno modo di apprezzarle il prossimo 3 agosto. Ringrazio in modo particolare AIS per l’esperienza unica che ci ha regalato con la Masterclass “Noblesse Oblige – Storie del vino di Sicilia tra autoctoni racconti e contaminazioni internazionali”, momento di altissima formazione per tutti gli appassionati del mondo del vino».

LE CANTINE PARTECIPANTI:

Alcesti

Amaro ZEN

Antica Tindari

Azienda Agricola Vasari

Azienda Di Rachele

Baglio di Pianetto

Baglio Oro

Bongiovanni Vini

Bortolin Angelo Spumanti

Cantina Catarussa

Cantine Bonfiglio

Cantine Brugnano

Cantine Colosi

Cantine D’Amico

Cantine Madaudo

Caravaglio

Catalano Viticoltori

Conte Luciese

Coppola 1971

Cottanera

Cristo di Campobello

Distilleria Giovi

Guzman Tenuta Moreri

Lungarotti

‘Marena di Antonella

Messenion Gin

Nibali Vini

Santa Spina

Soprano di Sindaro

Tawny Owl Soul & Spirits

Tenuta Gatto

Tenute Navarra

Tonnino

Turi Eccellenze dell’Etna

Vini Sultana

Main sponsor: V2 Data Srl – La Torre gioielli – Banca Generali Private