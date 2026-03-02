Oro d’Etna presenta i primi spumanti da Nerello Mascalese: dal miele al vino il progetto della famiglia Costa

Oro d’Etna amplia il proprio percorso produttivo e presenta tre nuovi spumanti metodo classico da Nerello Mascalese, segnando una nuova fase nello sviluppo dell’azienda guidata dalla famiglia Costa. Il progetto unisce territorio, visione e tempo, valori che da oltre trent’anni caratterizzano la storia dell’impresa nata nel mondo dell’apicoltura.

L’azienda ha infatti mosso i primi passi nella produzione di miele, attività che ancora oggi rappresenta uno dei pilastri identitari del marchio. Con circa mille alveari distribuiti in diverse aree della Sicilia e una produzione annua di circa 35 tonnellate di miele in nove varietà, Oro d’Etna è oggi una realtà di riferimento nel panorama apistico italiano.

Proprio da questa filosofia, basata sul rispetto dei ritmi naturali e sull’attenzione ai dettagli, è nato negli anni anche il progetto vitivinicolo, recentemente rafforzato con la realizzazione della nuova cantina.

I vigneti sull’Etna e la nuova sfida degli spumanti

La famiglia Costa possiede sei ettari di vigneti a Zafferana Etnea, sul versante orientale dell’Etna, a 550 metri di altitudine. Un’area particolarmente vocata alla viticoltura grazie ai suoli vulcanici, alle forti escursioni termiche e alla costante ventilazione, fattori che contribuiscono a definire vini di grande eleganza e identità territoriale, già apprezzati negli anni Ottanta da Luigi Veronelli.

La cantina produce oggi vini Etna DOC tra bianchi, rosati e rossi e si inserisce nel crescente panorama della spumantistica dell’Etna, settore che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione degli appassionati e del mercato internazionale.

I nuovi spumanti sono tutti realizzati esclusivamente da Nerello Mascalese, uno dei vitigni simbolo del territorio.

«Questo progetto rappresenta per noi un punto di arrivo e allo stesso tempo un nuovo inizio – racconta Domenico Costa, titolare dell’azienda insieme al padre Sebastiano, alla madre Melina e alla sorella Cristina –. Siamo partiti dal miele, imparando dalla natura il valore del tempo e dell’attesa. Gli stessi principi li abbiamo portati nel vino e soprattutto negli spumanti: qui il Nerello Mascalese esprime un’eleganza naturale e una profondità che permettono di immaginare vini capaci di evolvere a lungo e raccontare davvero il nostro territorio».

Con questa nuova linea, Oro d’Etna rafforza il legame tra due mondi apparentemente diversi ma profondamente connessi: quello delle api e quello della vite, entrambi fondati sul rispetto della natura e sulla qualità costruita nel tempo.

I nuovi spumanti Oro d’Etna

Velo d’Amuri – Spumante Metodo Classico Brut Nature Rosato

Velo d’Amuri è uno spumante Metodo Classico Brut Nature Rosato IGP Terre Siciliane, ottenuto da Nerello Mascalese coltivato a 550 metri di altitudine sul versante est dell’Etna, nel territorio di Zafferana Etnea.

Le uve provengono da vigneti di circa vent’anni, coltivati su suoli vulcanici sabbiosi ricchi di minerali e caratterizzati da importanti escursioni termiche che favoriscono freschezza ed eleganza aromatica.

Il nome nasce da una curiosa fase sperimentale della produzione: durante i primi tentativi di sboccatura, l’assenza di pupitre e alcune movimentazioni più rapide del previsto lasciavano lo spumante leggermente velato. I lieviti più grossolani venivano eliminati, mentre quelli più fini restavano aderenti alle pareti della bottiglia, contribuendo a dare maggiore struttura e complessità al vino.

Da questa esperienza è nato Velo d’Amuri, uno spumante che conserva parte dei propri lieviti e che sviluppa nel tempo maggiore profondità e ricchezza gustativa.

Ad Amante Aetna – Spumante Etna DOC 36 mesi

Con Ad Amante Aetna Pas Dosé Rosato, metodo classico Etna DOC, Domenico Costa completa il percorso tecnico e produttivo della cantina, grazie all’acquisizione delle attrezzature necessarie per la spumantizzazione: giro pallet, sboccatrice, ricolmatrice e tappatore.

Il vino è ottenuto da Nerello Mascalese in purezza, proveniente da vigneti ventennali situati a 550 metri sul versante orientale dell’Etna. Il risultato è uno spumante che esprime con forza il carattere del vulcano, unendo freschezza, tensione minerale e struttura.

Ad Amante Aetna Cento – Spumante Etna DOC 100 mesi

La versione più evoluta del progetto è Ad Amante Aetna Cento, uno spumante Etna DOC che raggiunge 100 mesi di affinamento sui lieviti.

Il primo tiraggio risale all’annata 2016, con imbottigliamento nel novembre 2017. Il lungo affinamento regala al vino una complessità aromatica profonda e una straordinaria capacità evolutiva, offrendo un’esperienza di degustazione pensata per essere assaporata lentamente.

Stranizza d’Amuri – Orange wine da Carricante

Accanto alla nuova linea di spumanti, Oro d’Etna presenta anche Stranizza d’Amuri, un orange wine da Carricante in purezza.

Il vino nasce da vigneti di circa 15 anni, coltivati ad alberello sul versante orientale dell’Etna a 550 metri di altitudine, su terreni vulcanici sabbiosi. La vinificazione prevede tre settimane di macerazione sulle bucce e un affinamento di sei mesi in acciaio sulle fecce nobili, con l’obiettivo di combinare freschezza e acidità del Carricante con maggiore struttura e trama tannica.

Il nome è un omaggio alla celebre canzone “Stranizza d’amuri” di Franco Battiato, simbolo di un legame affettivo che ha avvicinato il partner del produttore al mondo del vino.

Con questi nuovi vini, Oro d’Etna conferma la propria filosofia produttiva fondata su territorio, identità e tempo, portando avanti un progetto che intreccia tradizione familiare e ricerca enologica sul vulcano.