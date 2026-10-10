Ottobrando a Floresta, domenica 11 ottobre tocca al suino nero dei Nebrodi

A Floresta ottobre ha un calendario tutto suo, e si legge a tavola. Ogni domenica del mese il paese dei Nebrodi ospita Ottobrando, la rassegna che dedica ciascuna giornata a un prodotto del territorio. Domenica 11 ottobre tocca al suino nero dei Nebrodi; il 18 ci saranno i funghi e il 25 la provola.

Una sagra diversa ogni domenica

La rassegna è partita domenica 4 ottobre con i vasòla a crucchittu, i fagioli della tradizione locale. Il programma 2026, riportato da Balarm e dal quotidiano La Sicilia, prosegue così:

domenica 11 ottobre : sagra del suino nero dei Nebrodi;

: sagra del suino nero dei Nebrodi; domenica 18 ottobre : sagra dei funghi;

: sagra dei funghi; domenica 25 ottobre: sagra della provola.

Le giornate cominciano alle 10. Accanto agli stand gastronomici ci sono mostre, musica, spettacoli e un’area degustazioni con i prodotti della zona.

Il paese più alto della Sicilia

Floresta, in provincia di Messina, sta a circa 1.275 metri di quota ed è il comune più alto dell’isola. Il paese si trova all’interno del Parco dei Nebrodi, tra boschi, pascoli e allevamenti. Ad ottobre il clima è già di montagna: conviene portare una giacca anche quando sulla costa si va ancora in maniche corte.

I protagonisti delle tre domeniche che restano vengono da qui. Il suino nero dei Nebrodi è una razza autoctona allevata allo stato semibrado nei boschi, ed è un Presidio Slow Food. I funghi sono quelli dei boschi del parco, e l’autunno è la loro stagione. La provola è il formaggio a pasta filata delle masserie dei Nebrodi, quella che a Floresta, nelle edizioni passate, si è servita anche col miele.

La rassegna ha alle spalle diverse edizioni e la formula è rimasta la stessa: una domenica, un prodotto. Negli anni passati la giornata dei funghi ha proposto, oltre agli stand, una mostra micologica e una risottata nel centro del paese. Il calendario di quest’anno conferma lo schema, dai legumi di inizio mese fino al formaggio dell’ultima domenica.

Come organizzare la giornata

Floresta si raggiunge dalla costa tirrenica, lungo la statale 116 che sale da Capo d’Orlando, oppure da Randazzo, sul versante dell’Etna. La giornata a Ottobrando si può allungare con una passeggiata nei sentieri del parco o con una sosta negli altri borghi dei Nebrodi, molti dei quali propongono le loro ottobrate. Il programma dettagliato di ogni domenica, con orari e spettacoli, va controllato sui canali del Comune e della Pro Loco di Floresta.

In un mese in cui la Sicilia si riempie di sagre, Ottobrando ha un pregio preciso: racconta un solo territorio, una domenica alla volta, attraverso i prodotti che lo tengono vivo. Chi sale fin quassù trova la cucina dei Nebrodi nel posto dove nasce.