Palermo, all’Acquasanta una cucina inclusiva in un bene confiscato

Una cucina dove lavoreranno persone con disabilità, detenuti ed ex detenuti, dentro un immobile tolto alla mafia. È il progetto che il Consorzio Network dei Talenti sta costruendo all’Acquasanta, a Palermo, e che da qualche giorno ha una figura di riferimento in più: Salvo Campanella, cuoco rimasto paraplegico dopo un infortunio sul lavoro, entrato come socio nell’Imhar, l’associazione internazionale di maître, barman e cuochi.

La consegna dell’attestato, della giacca e del cappello da socio si è svolta venerdì 2 ottobre nel bene confiscato di via Simone Gulì 226, affidato alla cooperativa sociale. A guidare la delegazione era Salvatore Gallina, delegato regionale Imhar per la Sicilia, che ha portato anche i saluti del presidente nazionale Francesco Vaccarella.

Una cucina pensata per chi resta fuori

Nell’immobile il Consorzio aprirà una cucina che seguirà le linee guida del Ceiam, il Centro internazionale per l’alimentazione mediterranea, che avrà sede nello stesso edificio. L’obiettivo è dare lavoro a persone con disabilità fisiche e psichiche, come la sindrome di Down o lo spettro autistico, a detenuti ed ex detenuti e ad altre persone in difficoltà.

«Coniugare impresa sociale e ristorazione diventa un’opportunità in più di inserimento lavorativo per chi fa fatica a entrare nel mercato del lavoro», ha spiegato il presidente del Consorzio, Luciano D’Angelo.

Campanella ha raccontato l’idea guardando a un modello noto: «Potrebbe essere l’avvio di qualcosa di simile a PizzAut anche a Palermo, ma diverso, perché noi non faremo solo pizza». Nei piani, il 67 per cento delle materie prime sarà biologico e ci saranno giornate dedicate ai prodotti delle Madonie e dei Nebrodi.

Dal grano perciasacchi alla birra

Nel progetto entra anche l’associazione SporT21. Dal grano antico perciasacchi coltivato dalla cooperativa, grazie a un accordo con un birrificio, nasceranno due birre artigianali, una bionda e una ambrata, presentate come senza glutine e a bassa gradazione. Accanto alla cucina, con l’associazione Millecolori, è nato un centro di ascolto per donne vittime di violenza.

«Abbattere le barriere mentali»

Per l’Imhar l’ingresso di Campanella «è un atto di inclusione», ha detto Gallina, che lo ha descritto come forse uno dei primi soci a entrare in un’associazione professionale già con una disabilità: «Non è un dato certo». E ha aggiunto: «Prima delle barriere architettoniche dobbiamo abbattere le barriere mentali, perché molte volte ci sono dei pregiudizi».

Dove: bene confiscato di via Simone Gulì 226, Acquasanta, Palermo

bene confiscato di via Simone Gulì 226, Acquasanta, Palermo Chi gestisce: Consorzio Network dei Talenti, cooperativa sociale

Consorzio Network dei Talenti, cooperativa sociale Cosa nascerà: cucina inclusiva con linee guida Ceiam, birre dal grano perciasacchi, centro di ascolto

cucina inclusiva con linee guida Ceiam, birre dal grano perciasacchi, centro di ascolto Quando apre: non è ancora stata indicata una data

Una cucina in un bene confiscato è già di per sé un segnale. Se riuscirà a dare un lavoro stabile a chi oggi fatica a trovarlo, sarà anche un modo concreto di far fruttare i prodotti delle montagne siciliane.