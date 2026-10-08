Palermo International Half Marathon, il 18 ottobre oltre 2mila al via

Partenza dal lungomare di Mondello, un passaggio sotto gli alberi della Favorita, poi giù verso il Politeama e il centro liberty. Domenica 18 ottobre si corre la tredicesima Palermo International Half Marathon, organizzata da Asd Running Sicily, con oltre duemila iscritti e una partecipazione straniera che supera il 60 per cento, da sessanta Paesi.

La gara è inserita nel calendario nazionale della Fidal. Ritrovo alle 8 in viale Regina Elena, davanti all’Antico Stabilimento balneare di Mondello; il via è alle 9.30 dallo stesso punto.

Tre distanze e due camminate

Oltre alla mezza maratona sui 21 chilometri c’è la 10 chilometri, con percorso omologato a livello internazionale, e quest’anno debutta una 5 chilometri certificata, pensata per chi si avvicina alla corsa o preferisce una distanza più breve. Per chi vuole partecipare senza cronometro ci sono le Walkthon, camminate non competitive sugli stessi 10 e 5 chilometri.

Il tracciato attraversa alcuni dei luoghi simbolo della città: la Colonna d’Ercole, la Palazzina Cinese, Villa Niscemi e il parco della Favorita, fino al Teatro Politeama. Il percorso sarà chiuso al traffico; i ristori sono previsti al quinto, decimo, quindicesimo e ventesimo chilometro. Il tempo massimo è di tre ore per la mezza e di due ore per la 10 e la 5 chilometri.

In gara Meucci e Tuccitto

Al via ci saranno due nomi di peso dell’atletica italiana. Daniele Meucci, campione europeo di maratona nel 2014, arriva dagli Europei di Birmingham, dove ha indossato per l’ottava volta la maglia azzurra in una rassegna continentale. Con lui Alessia Tuccitto, due volte campionessa italiana assoluta di maratona e argento a squadre proprio a Birmingham.

«Un evento sportivo capace di generare anche flussi turistici», ha detto l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello alla presentazione, sottolineando il peso della gara per la destagionalizzazione. L’organizzatore Nando Sorbello ha parlato di una manifestazione sempre più internazionale ma legata alla città.

Il villaggio e la Mamma Run

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre l’ex Arena Sirenetta di Mondello ospita il villaggio della corsa, con incontri su sport, benessere e prevenzione. L’Asp di Palermo sarà presente con screening e servizi di prevenzione. Sabato 17 è in programma anche la Mamma Run, una camminata di due chilometri e mezzo per donne e famiglie organizzata con l’Acsi.

Iscrizioni e pettorali

Scadenza iscrizioni: domenica 11 ottobre, sulla piattaforma Endu; iscrizioni tardive fino alle 19 di sabato 17 con un supplemento di 10 euro, a discrezione dell’organizzazione

domenica 11 ottobre, sulla piattaforma Endu; iscrizioni tardive fino alle 19 di sabato 17 con un supplemento di 10 euro, a discrezione dell’organizzazione Quote fino all’11 ottobre: 40 euro la mezza maratona, 30 euro la 10 e la 5 chilometri e le Walkthon

40 euro la mezza maratona, 30 euro la 10 e la 5 chilometri e le Walkthon Limite: 2.500 partecipanti alle gare competitive

2.500 partecipanti alle gare competitive Requisiti: 18 anni per la mezza, 16 per 10 e 5 chilometri; tessera Fidal 2026 oppure Runcard con certificato medico agonistico

18 anni per la mezza, 16 per 10 e 5 chilometri; tessera Fidal 2026 oppure Runcard con certificato medico agonistico Ritiro pettorali: Arena Sirenetta, venerdì 16 dalle 12 alle 19 e sabato 17 dalle 10 alle 19; non si ritirano il giorno della gara

Con più di metà dei partecipanti in arrivo dall’estero, la mezza maratona è ormai anche un appuntamento turistico d’autunno: un modo per far scoprire Palermo di corsa, dal mare al centro, a chi magari non l’aveva mai vista.