Pane cunzato col pane nero di Castelvetrano, verso la sagra di ottobre

Fuori è scuro, quasi bruno, e dentro ha una mollica giallo intenso che profuma di tostato. Il pane nero di Castelvetrano è uno dei pani più riconoscibili della Sicilia occidentale. Sabato 17 e domenica 18 ottobre il centro storico della città lo festeggia con la terza edizione della sua sagra. In attesa delle due giornate nel Belìce, lo portiamo in tavola nel modo più semplice e più trapanese che ci sia: cunzato, cioè condito.

Un pane di grano antico, presidio Slow Food

Il colore viene dalla tumminìa, un grano duro antico che si coltiva ancora in poche zone della Valle del Belìce. La sua farina, macinata a pietra e integrale, si unisce alla semola. L’impasto lievita con il lievito madre e cuoce lentamente nel forno a legna. Dal 2008 il pane nero di Castelvetrano è un Presidio Slow Food e il Comune gli ha riconosciuto anche la De.Co., la denominazione comunale.

Il pane cunzato è invece il pranzo di chi lavorava nei campi o in mare: pane caldo condito con quello che c’era in casa. Nel Trapanese è diffuso da Marsala a San Vito Lo Capo, fino alle Egadi, e secondo la tradizione locale la versione più antica sarebbe quella di Scopello. Le dosi cambiano da famiglia a famiglia. Quella che segue è la base più comune: olio, pomodoro, formaggio fresco, acciughe e origano.

Ingredienti

Per 4 persone

1 pagnotta di pane nero di Castelvetrano (circa 500 g)

400 g di pomodori maturi, anche ciliegini

150 g di primosale

8 filetti di acciughe sott’olio

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di origano secco

sale e pepe nero q.b.

Preparazione

Preparazione: 15 minuti · Cottura: 5 minuti · Difficoltà: facile

Accendi il forno a 200 gradi. Taglia la pagnotta a metà in orizzontale, oppure a fette spesse un paio di centimetri. Scalda il pane in forno per 4-5 minuti, finché la crosta torna croccante e la mollica è calda. Intanto taglia i pomodori a fette sottili o a spicchi, mettili in una ciotola con un pizzico di sale e un cucchiaio d’olio. Taglia il primosale a fette e sgocciola le acciughe dall’olio di conserva. Appena sfornato, condisci il pane con un filo d’olio, in modo che la mollica lo assorba. Distribuisci i pomodori, poi il primosale e i filetti di acciuga. Finisci con l’origano sbriciolato tra le dita, una macinata di pepe e un ultimo filo d’olio. Se hai tagliato la pagnotta a metà, richiudila e servila a spicchi.

Contiene glutine, latticini e pesce.

Varianti e consigli

Nel Trapanese il pane cunzato si arricchisce spesso con capperi, olive, tonno sott’olio, ricotta infornata o melanzane. In autunno, quando i pomodori freschi sono a fine stagione, si possono usare pomodorini secchi reidratati o un po’ di estratto di pomodoro sciolto nell’olio. Chi non trova il primosale può sostituirlo con una tuma o un pecorino fresco.

Il pane nero si conserva bene per diversi giorni avvolto in un canovaccio. Proprio per questo il cunzato è anche un buon modo per recuperare la pagnotta del giorno prima: basta passarla qualche minuto in più in forno. Da bere, un bianco giovane della Sicilia occidentale, come un Grillo o un Catarratto.

Alla sagra di Castelvetrano il pane si vedrà nascere davanti ai forni a legna, tra degustazioni e laboratori. Prepararlo a casa è un modo per arrivarci sapendo già cosa si cerca.