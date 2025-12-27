Panettone dopo le feste: istruzioni per l’uso secondo Pensiero

Quando le luci di Natale si spengono e il panettone resta sul tavolo, la domanda è sempre la stessa: che farne? Da Pensiero la risposta è chiara e, come spesso accade, va controcorrente. Il panettone non è un avanzo da smaltire, ma un punto di partenza. Una materia viva da reinterpretare, anche – e soprattutto – dopo le feste.

Nasce così il Panettone “Rivascolato” – mangia a mente aperta, un dessert che invita a riconsiderare la tradizione senza timori reverenziali. Un’idea semplice e radicale allo stesso tempo: guardare ai grandi classici con curiosità, trasformandoli in qualcosa di nuovo.

Dal lievitato al dessert contemporaneo

Nel piatto, il panettone cambia ruolo. Viene alleggerito, scomposto e ricostruito, giocando su contrasti netti ma equilibrati: dolcezza, cremosità, croccantezza. E poi un elemento inatteso, piccante, che sposta il gusto e sorprende al primo assaggio.

Il cuore della ricetta è lo zucchero alla ’nduja, una scelta spiazzante che bilancia la ricchezza del lievitato e dialoga con la freschezza agrumata dell’arancia. Il panettone tostato diventa una base croccante e caramellata, su cui si adagiano fette di arancia marinate in olio extravergine d’oliva e zucchero piccante, creando un equilibrio inedito tra dolce, acido e sapido.

La spuma che cambia prospettiva

A completare il dessert arriva una spuma fredda di panettone: leggera, eterea, quasi impalpabile. È qui che la tecnica entra in gioco per concentrare e restituire tutti i profumi del grande lievitato in una nuova consistenza. La cannella finale non è un semplice richiamo estetico, ma un ponte aromatico con il Natale, ormai riletto con uno sguardo diverso.

La ricetta del Panettone Rivascolato

La preparazione si sviluppa in tre passaggi principali:

1. Zucchero piccante e marinatura

Zucchero semolato e ’nduja vengono frullati fino a ottenere una miscela omogenea. Questo zucchero serve per marinare i dischi di arancia insieme all’olio extravergine d’oliva (meglio sottovuoto, se possibile).

2. Spuma di panettone

Il panettone viene cotto dolcemente in panna e latte, poi frullato e setacciato con cura. Il composto viene inserito in sifone e lasciato riposare in frigorifero per almeno tre ore.

3. Base croccante e assemblaggio

I dischi di panettone vengono tostati in padella e caramellati con lo zucchero piccante.

Assemblaggio finale: disco di panettone, disco di arancia marinata, spuma di panettone e una leggera spolverata di cannella.

Tradizione, senza rigidità

“A mente aperta, anche per le feste” non è solo un titolo, ma una dichiarazione di intenti. Perché la tradizione, se osservata senza schemi rigidi, può ancora sorprendere. Anche dopo Natale. E soprattutto quando il panettone sembra non avere più nulla da dire.