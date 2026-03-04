Pasqua 2026: le colombe Fiasconaro tra tradizione siciliana, nuovi sapori e packaging d’autore

Per Pasqua 2026, Fiasconaro presenta una collezione che unisce tradizione artigianale, design e sapori identitari della Sicilia, con una particolare attenzione al packaging, pensato come elemento narrativo capace di raccontare la storia e i valori del brand.

Tra le novità spicca la Colomba con Pesca di Leonforte IGP e Mandorla, lievitato realizzato con lenta lievitazione naturale e arricchito con canditi di Pesca di Leonforte IGP e pasta pralinata di mandorla, con decorazione di mandorle selezionate.

Ogni colomba è incartata a mano e avvolta in una carta elegante ispirata all’antica tradizione siciliana di proteggere i dolci con tessuti pregiati. Il packaging diventa così parte integrante dell’esperienza, valorizzando il prodotto e trasformandolo in un dono dal forte valore simbolico.

La nuova Colomba Pandorata: ricetta più essenziale e raffinata

Tra le proposte della collezione Pasqua 2026 Fiasconaro torna anche la Colomba Pandorata, caratterizzata da un impasto soffice e delicato, privo di uvetta e canditi.

La novità riguarda la ricetta, che viene proposta senza glassa in superficie e con zucchero a velo da spolverare, per un gusto più essenziale ed equilibrato. Il prodotto è disponibile nelle nuove grammature da 900 grammi e 700 grammi, che sostituiscono i formati precedenti mantenendo invariata la qualità della lavorazione artigianale.

La colomba da 2 kg con centro tavola in tessuto

Completa la linea una Colomba da 2 kg, presentata con un elegante centro tavola in tessuto, pensato come elemento decorativo riutilizzabile.

Non si tratta di una semplice confezione, ma di un oggetto che arricchisce la tavola delle feste e rafforza il posizionamento premium del marchio, rendendo il prodotto ancora più esclusivo.

Packaging e design raccontano la Sicilia

Il rinnovamento del packaging rappresenta uno degli elementi centrali della collezione 2026. Materiali, tessuti e dettagli grafici diventano strumenti di storytelling attraverso cui Fiasconaro racconta la Sicilia, l’artigianalità e la cultura del dono.

Ogni confezione è pensata per esprimere il legame tra tradizione dolciaria e design contemporaneo, valorizzando il prodotto e l’esperienza del consumatore.

La collezione Dolce&Gabbana Fiasconaro

Si conferma anche per il 2026 la collezione Dolce&Gabbana Fiasconaro, frutto della collaborazione tra l’alta pasticceria siciliana e la creatività della moda italiana.

La linea comprende tre proposte:

Colomba alle Mandorle di Sicilia

Colomba al Cioccolato con Confettura di Fragoline di Bosco di Sicilia

Colombina da 100 grammi, senza canditi, con essenza di mandarino e glassa alle mandorle e pistacchi.

La collezione Pasqua 2026 tra gusto e cultura siciliana

La linea Colombe Pasqua 2026 Fiasconaro si presenta come un racconto coerente e contemporaneo, in cui ogni elemento – dagli ingredienti selezionati al design delle confezioni – contribuisce a rendere omaggio alla tradizione siciliana e alla storia familiare dell’azienda.

Il risultato è una proposta che trasforma la colomba pasquale in un’esperienza che unisce gusto, artigianalità e cultura gastronomica.