Piazza Amerina si accende con “Sicily Food Vibes”

Continua il viaggio del gusto di “Sicily Food Vibes”, la manifestazione itinerante dedicata alla promozione dell’enogastronomia siciliana. Nel weekend del 4, 5 e 6 luglio, l’iniziativa farà tappa a Piazza Armerina, nel cuore della Sicilia, nell’ambito del programma ufficiale di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”.

L’evento – promosso dalla Regione Siciliana e realizzato con il patrocinio del Comune di Piazza Armerina – si svolgerà nella suggestiva Piazza Generale Cascino e vedrà la partecipazione di chef, consorzi, produttori, scuole alberghiere e maestri pizzaioli. Un’occasione straordinaria per celebrare le eccellenze agroalimentari del territorio, raccontare la tradizione attraverso il cibo e promuovere uno sviluppo economico legato al turismo esperienziale. L’evento vedrà la partecipazione di produttori locali, realtà associative e operatori del settore turistico e culturale. Saranno previste degustazioni, incontri tematici, laboratori e momenti di intrattenimento, con l’obiettivo di raccontare e far vivere l’anima autentica di Piazza Armerina.

«Si tratta di un’iniziativa di importanza strategica per il nostro territorio, un riconoscimento significativo per Piazza Armerina, città conosciuta in tutto il mondo per i suoi straordinari mosaici – ha affermato Antonio Cammarata, sindaco di Piazza Armerina – È un’occasione importante perché, attraverso l’enogastronomia e i nostri prodotti tipici, possiamo generare sviluppo economico e valorizzare le eccellenze locali. L’evento si svolgerà in un contesto architettonico barocco di grande fascino, che rappresenta perfettamente l’identità culturale della nostra città. Siamo nel cuore della Sicilia, in una provincia – Enna – che, pur non affacciandosi sul mare, ha un patrimonio unico da offrire: paesaggi, tradizioni, storia e una straordinaria ricchezza agroalimentare. Eventi di questo tipo servono a puntare un faro su realtà come la nostra, troppo spesso dimenticate. Offrono alle aziende locali l’opportunità di esporre e promuovere i propri prodotti, creando sinergie e nuove prospettive commerciali. Ne siamo orgogliosi e felici: sarà una vetrina importante non solo per Piazza Armerina, ma per tutto il territorio».

Si comincia venerdì 4 luglio, alle 19,30, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali e regionali. L’evento si concluderà il 6 luglio alle 20.00, con il cooking show dello chef Alessandro Ingiulla, che presenterà un piatto raffinato dal titolo “Spaghetto freddo all’acqua di pomodoro e gambero”, a cura del collettivo Sicilia di Ulisse.

Per tutte e tre le giornate sarà attiva un’area espositiva con stand di produttori locali, degustazioni, prodotti artigianali e momenti di incontro tra operatori del settore e visitatori. L’ingresso è libero e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare a quello che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per scoprire – e assaporare – il meglio dell’identità siciliana attraverso il cibo.

«Questo evento rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra identità territoriale e sviluppo economico – ha dichiarato Ettore Messina, vice sindaco di Piazza Armerina – La nostra città ha un patrimonio storico e culturale straordinario, ma è anche terra di sapori autentici, di piccole produzioni d’eccellenza che meritano visibilità e sostegno. Piazza Armerina è nota anche per il grano, e ancora oggi alcune aziende proteggono e salvaguardano i grani antichi. Il nostro impegno come Amministrazione è quello di creare occasioni in cui le realtà locali – produttori, artigiani, imprese agricole – possano incontrare un pubblico più ampio, attrarre visitatori e generare ricadute positive per l’intero tessuto economico. Siamo convinti che la promozione del territorio passi anche da eventi di qualità, capaci di mettere insieme cultura, enogastronomia e accoglienza. L’auspicio è che eventi come questo possano diventare appuntamenti da calendarizzare annualmente. La nostra città ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il turismo esperienziale nell’entroterra siciliano Ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando a questa iniziativa: sarà un momento di crescita collettiva e un’occasione per mostrare il meglio della nostra comunità».