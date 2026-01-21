Pizza Senza Frontiere 2026: proclamati a Rimini i nuovi Campioni del Mondo di Pizza

Si è conclusa ieri sera, al termine della terza giornata di competizioni, l’edizione 2026 del Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere, che ha incoronato a Rimini i nuovi campioni mondiali dell’arte bianca.

Dal 18 al 20 gennaio, all’interno della Fiera SIGEP World, oltre 600 pizzaioli provenienti da più di 45 Paesi si sono sfidati per conquistare uno dei titoli più ambiti del panorama internazionale. Un evento che, anno dopo anno, conferma la propria dimensione globale e il ruolo centrale della pizza come linguaggio gastronomico universale.

L’edizione 2026, organizzata da Ristorazione Italiana Magazine in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, ha superato i numeri già record del 2025:

oltre 600 concorrenti, un team di più di 100 giudici, 14 categorie di gara e 16 postazioni di lavoro completamente attrezzate, di cui 4 con forni a legna.

Le competizioni hanno spaziato dalla pizza classica alle napoletane tradizionali e contemporanee, dalle specialità romane (in teglia, in pala, tonda al matterello) alla pizza fritta, dalla pizza dessert alla Mystery Box, senza dimenticare le spettacolari gare di abilità, la pizza più larga, il freestyle e gli originali abbinamenti tra pizza e vino, birra e cocktail.

La valutazione delle pizze è stata affidata a una giuria internazionale composta da oltre 45 giudici ai forni e nei laboratori e da 100 professionisti dell’assaggio, selezionati tra esperti del settore e rappresentanti delle principali catene di pizzerie europee e mondiali.

I Campioni del Mondo di Pizza 2026

Tutti i podi per categoria

Pizza Classica

Andrea De Stefano – 907 punti Shady Nassif – 904 punti Siler Chapman – 895 punti

Pizza in Teglia

Alessandro Scarpelli – 924 punti Lars Smith – 919 punti Pino Russo – 904 punti

Pizza Napoletana Tradizionale

Luigi Cappuccio – 881 punti Damian Marmol – 864 punti Karol Klycinski – 850 punti

Pizza Napoletana Contemporanea

Antonio Pio Campanella – 972 punti Vincenzo Esposito – 904 punti Ionut Florinel Mocanita – 899 punti

Pizza Senza Glutine

Nicola Sardella – 945 punti Giuseppe Battiloro – 923 punti Michela Carbone – 905 punti

Pizza in Pala

Alessandro Scarpelli – 947 punti Domenico Sancamillo – 930 punti Chun-Hsiang Yu – 894 punti

Pizza Tonda al Matterello

Gregorio Parietti – 939 punti Claudio Panciocco – 879 punti Pino Russo – 841 punti

Pizza a 4 Mani

Daniel Staniak & Piotr Cebula – 933 punti Francesco Giuliani & Luca Di Benedetto – 912 punti Farkas Péli & Jozsef Laczkó – 895 punti

Pizza e Birra

Dario Nardin – 1164 punti Alfonso Ruggiero – 1119 punti Giovanni Labbate – 1116 punti

Pizza e Cocktail

Przemek Cypara – 1097 punti Wally Munteanu – 1088 punti Marcello Schisano – 1051 punti

Pizza Fritta

Domenico Fiumara – 937 punti Marcello Schisano – 908 punti Vova Kuzymkiv – 856 punti

Pizza più Larga

Giorgio Nazir – 126,25 cm Daniele Pasini – 123,6 cm Saverio Labate – 122,75 cm Massimo Montoli – 122,75 cm

Pizza al Dessert

Sean Dempsey – 950 punti Domenico Fiumara – 894 punti Mauro Evangelisti – 892 punti

Mystery Box

Juri Lotti – 882 punti Stefano Colombo – 858 punti Giovanni Recchia – 825 punti

Pizza e Vino

Michela Carbone – 1145 punti Plamen Michev – 1128 punti Antonio Giovanni Splendore – 1080 punti

Pizzaiolo più Veloce

Massimo Montoli – 0’36’’ Saverio Labate – 0’43’’ Ezequiel Ortigoza – 0’47’’

Pizza Freestyle

Giorgio Nazir Siler Chapman Ezequiel Ortigoza

Premi Speciali 2026