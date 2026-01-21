Pizza Senza Frontiere 2026: proclamati a Rimini i nuovi Campioni del Mondo di Pizza

Si è conclusa ieri sera, al termine della terza giornata di competizioni, l’edizione 2026 del Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere, che ha incoronato a Rimini i nuovi campioni mondiali dell’arte bianca.
Dal 18 al 20 gennaio, all’interno della Fiera SIGEP World, oltre 600 pizzaioli provenienti da più di 45 Paesi si sono sfidati per conquistare uno dei titoli più ambiti del panorama internazionale. Un evento che, anno dopo anno, conferma la propria dimensione globale e il ruolo centrale della pizza come linguaggio gastronomico universale.
L’edizione 2026, organizzata da Ristorazione Italiana Magazine in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, ha superato i numeri già record del 2025:
oltre 600 concorrenti, un team di più di 100 giudici, 14 categorie di gara e 16 postazioni di lavoro completamente attrezzate, di cui 4 con forni a legna.
Le competizioni hanno spaziato dalla pizza classica alle napoletane tradizionali e contemporanee, dalle specialità romane (in teglia, in pala, tonda al matterello) alla pizza fritta, dalla pizza dessert alla Mystery Box, senza dimenticare le spettacolari gare di abilità, la pizza più larga, il freestyle e gli originali abbinamenti tra pizza e vino, birra e cocktail.
La valutazione delle pizze è stata affidata a una giuria internazionale composta da oltre 45 giudici ai forni e nei laboratori e da 100 professionisti dell’assaggio, selezionati tra esperti del settore e rappresentanti delle principali catene di pizzerie europee e mondiali.
I Campioni del Mondo di Pizza 2026
Tutti i podi per categoria
Pizza Classica
- Andrea De Stefano – 907 punti
- Shady Nassif – 904 punti
- Siler Chapman – 895 punti
Pizza in Teglia
- Alessandro Scarpelli – 924 punti
- Lars Smith – 919 punti
- Pino Russo – 904 punti
Pizza Napoletana Tradizionale
- Luigi Cappuccio – 881 punti
- Damian Marmol – 864 punti
- Karol Klycinski – 850 punti
Pizza Napoletana Contemporanea
- Antonio Pio Campanella – 972 punti
- Vincenzo Esposito – 904 punti
- Ionut Florinel Mocanita – 899 punti
Pizza Senza Glutine
- Nicola Sardella – 945 punti
- Giuseppe Battiloro – 923 punti
- Michela Carbone – 905 punti
Pizza in Pala
- Alessandro Scarpelli – 947 punti
- Domenico Sancamillo – 930 punti
- Chun-Hsiang Yu – 894 punti
Pizza Tonda al Matterello
- Gregorio Parietti – 939 punti
- Claudio Panciocco – 879 punti
- Pino Russo – 841 punti
Pizza a 4 Mani
- Daniel Staniak & Piotr Cebula – 933 punti
- Francesco Giuliani & Luca Di Benedetto – 912 punti
- Farkas Péli & Jozsef Laczkó – 895 punti
Pizza e Birra
- Dario Nardin – 1164 punti
- Alfonso Ruggiero – 1119 punti
- Giovanni Labbate – 1116 punti
Pizza e Cocktail
- Przemek Cypara – 1097 punti
- Wally Munteanu – 1088 punti
- Marcello Schisano – 1051 punti
Pizza Fritta
- Domenico Fiumara – 937 punti
- Marcello Schisano – 908 punti
- Vova Kuzymkiv – 856 punti
Pizza più Larga
- Giorgio Nazir – 126,25 cm
- Daniele Pasini – 123,6 cm
- Saverio Labate – 122,75 cm
- Massimo Montoli – 122,75 cm
Pizza al Dessert
- Sean Dempsey – 950 punti
- Domenico Fiumara – 894 punti
- Mauro Evangelisti – 892 punti
Mystery Box
- Juri Lotti – 882 punti
- Stefano Colombo – 858 punti
- Giovanni Recchia – 825 punti
Pizza e Vino
- Michela Carbone – 1145 punti
- Plamen Michev – 1128 punti
- Antonio Giovanni Splendore – 1080 punti
Pizzaiolo più Veloce
- Massimo Montoli – 0’36’’
- Saverio Labate – 0’43’’
- Ezequiel Ortigoza – 0’47’’
Pizza Freestyle
- Giorgio Nazir
- Siler Chapman
- Ezequiel Ortigoza
Premi Speciali 2026
- Pizza in Rosa
Michela Carbone, miglior pizzaiola donna
- Pizzaiolo Emergente
Farkas Péli, miglior pizzaiolo under 30
- Re delle Pizze Romane
Pino Russo, miglior pizzaiolo nelle categorie romane