“Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2026”, boom di partecipanti

Cresce la qualità e aumenta la partecipazione siciliana al “Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2026”. Sono infatti 14 le aziende produttrici di olio extravergine di oliva di altissima qualità che hanno superato la selezione regionale e che rappresenteranno l’Isola alla 34ª edizione del Premio nazionale Ercole Olivario, in programma a Perugia il 21 e 22 aprile 2026. Cinque in più rispetto all’edizione 2025, a conferma di un comparto in forte evoluzione.

Le aziende qualificate

Per la categoria DOP/IGP accedono alla finale nazionale:

Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa)

Miceli & Sensat (Roccamena, Palermo)

Agrestis (Buccheri, Siracusa)

Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi, Ragusa)

Azienda Agricola Titone di Titone Antonina (Locogrande, Trapani)

Viragì (Chiaramonte Gulfi, Ragusa)

Mandranova (Palma di Montechiaro, Agrigento)

Frantoi Covato (Modica, Ragusa)

Per la categoria Extravergine:

Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi, Ragusa)

Società Agricola Cutrera Giovanni (Chiaramonte Gulfi, Ragusa)

Miceli & Sensat (Roccamena, Palermo)

Disisa Società Agricola (Monreale, Palermo)

Azienda Agricola Lombardo (Campobello di Mazara, Trapani)

Sanacore Francesco (Guarrato, Trapani)

I primi classificati regionali

Nella selezione regionale sono risultati primi classificati:

Rollo per la categoria DOP/IGP

per la categoria DOP/IGP Frantoi Cutrera per la categoria Extravergine

per la categoria Extravergine Miceli & Sensat per la categoria Biologico

per la categoria Biologico Agrestis e Giovanni Cutrera per la categoria Monocultivar

“La Goccia d’Ercole” e premio comunicazione

Assegnati anche i premi “La Goccia d’Ercole”, dedicati alle piccole produzioni di nicchia, alle aziende:

Francesco Di Mino (Agrigento)

La Contea (San Gregorio di Catania)

Labruna Angela (Regalbuto, Enna)

Sebastiano Iacono (Chiaramonte Gulfi, Ragusa)

Terraliva di Frontino Giuseppina (Siracusa)

Vincenzo Signorelli & Partners (Nicolosi, Catania), prima classificata

Un premio speciale per la qualità della comunicazione è stato inoltre attribuito all’azienda Terre di Shemir (Guarrato, Trapani)

«Con estremo piacere – ha dichiarato “Unioncamere Sicilia”, Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani – abbiamo riscontrato un significativo incremento della qualità degli oli extravergine prodotti in Sicilia e un forte impulso alla ricerca e all’innovazione. La Sezione Regione Sicilia del Premio Ercole Olivario, che abbiamo fortemente voluto e sostenuto, rappresenta oggi uno stimolo determinante per la crescita del settore e una vetrina strategica per la promozione delle nostre eccellenze sui mercati nazionali e internazionali».