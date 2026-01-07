Profumi dell’Etna: ad Adrano trionfa il panettone al Ficodindia dell’Etna D.O.P.

Un’esplosione di gusto, tradizione e identità territoriale ha animato la città di Adrano in occasione del concorso “Profumi dell’Etna”, promosso da Ristoworld Italy con il patrocinio del Comune di Adrano e la preziosa collaborazione del Consorzio del Ficodindia dell’Etna D.O.P.

L’iniziativa ha celebrato l’eccellenza della pasticceria artigianale attraverso una competizione dedicata al panettone reinterpretato con il ficodindia dell’Etna, frutto simbolo della Sicilia più autentica e straordinaria espressione del territorio vulcanico.

A valutare le creazioni in gara una giuria d’eccezione composta da maestri pasticcieri di fama nazionale: Lillo De Fraia, Vincenzo Orefice, Salvatore Caggegi, Santo Giarrusso e Giulio Bonfissuto, che hanno premiato tecnica, originalità e capacità di valorizzare il prodotto D.O.P.

La classifica finale

1° posto : Salvatore Puglisi con il panettone “Il Fighissimo”

: Salvatore Puglisi con il panettone “Il Fighissimo” 2° posto : Marco Carrubba con “Panficodí”

: Marco Carrubba con “Panficodí” 3° posto: Gabriele Tirendi con “Gran Ficus”

Assegnato anche il Premio Speciale Bonfissuto a Vincenzo La Cava per la qualità e l’innovazione dei canditi al ficodindia.

Nel corso della serata, la dottoressa Sarah Bua, in rappresentanza del Consorzio del Ficodindia dell’Etna D.O.P., ha sottolineato l’unicità del prodotto e il valore culturale ed economico della sua promozione. A seguire, l’intervento dell’Assessore Fernando Antonio Gregorio Lo Giudice ha ribadito l’importanza di iniziative come questa per sostenere le produzioni locali, comprese le numerose De.Co. del territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle associazioni partner e alle aziende sostenitrici – tra cui G.T.R. Dolciaria, New Vegagel e il Consorzio del Ficodindia dell’Etna D.O.P. – per il contributo determinante alla riuscita dell’evento.

A chiudere la manifestazione, il Presidente Claudio Leocata e il Direttore Andrea Finocchiaro di Ristoworld Italy hanno ribadito il valore strategico di appuntamenti come “Profumi dell’Etna” per la promozione dell’identità enogastronomica siciliana:

«Valorizzare i nostri prodotti significa dare voce alla terra, alla cultura e all’economia locale. Il panettone al fico d’india rappresenta un perfetto equilibrio tra innovazione e radici».