Profumo di festa e aromi di Sicilia: il Natale 2025 di Di Stefano

Il Natale 2025 di Di Stefano Dolciaria è un invito a lasciarsi guidare dal profumo della Sicilia. Si amplia la linea Gluten Free, ora disponibile anche nei gusti Pistacchio Siciliano e Carrubo, Arancia & Cioccolato Fondente, per un piacere inclusivo e senza rinunce. Debuttano i nuovi Pandori da farcire – Siciliano, Pistacchio e Gianduia – pensati per coinvolgere adulti e bambini. Torna anche il maestoso Panettone Magnum da 3 kg, accompagnato dal piatto d’artista della Christmas Capsule Collection firmato dal duo Gummy Gue.



C’è un modo nuovo di viaggiare durante le Feste: non serve partire, basta seguire un profumo. Quello del Natale Di Stefano 2025 non si vede, si sente. È un viaggio sensoriale che attraversa scorze d’arancia candita, note tostate di pistacchio, sentori di carrubo e cioccolato. Racconta la Sicilia con sincerità, attraverso una collezione che nasce dal rispetto della tradizione e da un desiderio costante di ricerca e sperimentazione. Ogni lievitato diventa un piccolo viaggio nel tempo e nello spazio, un gesto d’amore per chi lo prepara e per chi lo riceve.



Protagonista assoluta di questo Natale è la linea Gluten Free, il progetto più ambizioso e inclusivo dell’azienda, pensato per accogliere senza scendere a compromessi. Accanto al Classico Siciliano arrivano due nuovi gusti: Panettone Gluten Free al Pistacchio Siciliano e Panettone Gluten Free al Carrubo, Arancia & Cioccolato Fondente di Sicilia. Un traguardo raggiunto grazie a anni di studio e sperimentazione con burro italiano, uova fresche e ingredienti naturali. Stessa fragranza, stessa morbidezza, stesso profumo di festa del panettone tradizionale.



Si affianca una collezione completamente rinnovata di Pandori da farcire, pensata per sorprendere e coinvolgere anche i più piccoli, con ricette semplici e genuine, prive di emulsionanti e aromi artificiali. Il Pandoro Siciliano è un omaggio mediterraneo alla ricetta veronese, soffice e naturale. Il Pandoro al Pistacchio Siciliano da farcire è avvolto da una croccante granella e accompagnato da una crema di pistacchio in sac à poche per una farcitura personalizzata. Il Pandoro alla Gianduia, ricoperto di cioccolato e granella di nocciole, è pensato per essere completato con una crema alla gianduia inclusa nella confezione.



A completare la collezione, torna il Panettone Magnum nei formati da 3 e 5 kg, scenografico e iconico, nei gusti Carrubo, Arancia & Cioccolato Fondente, Classico Siciliano e Mela, Pera & Cioccolato Siciliano. Un dolce che diventa oggetto da collezione grazie alla Christmas Capsule Collection con il piatto in edizione limitata firmato Gummy Gue, duo composto dai gemelli Marco e Andrea Mangione. La loro opera, “Sic Med”, gioca sull’ambiguità tra Sicilia Mediterranea e “così mediterranea”, celebrando una terra come crocevia di culture. Le illustrazioni si ispirano al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi: agrumi, ulivi, palme nane e fichi d’India si trasformano in forme stilizzate immerse in colori corallo, arancio, verdi tenui e blu profondi. Una composizione che dialoga con la pietra dorata dei templi, con il mare e con il paesaggio agrigentino, fondendo archeologia e contemporaneità in un racconto visivo di Sicilia espansa e mediterranea.



«Il Natale 2025 è per noi una dichiarazione d’intenti – racconta Enzo Di Stefano –. Abbiamo scelto di rendere accessibile il nostro sapere artigianale a chi cerca qualità e inclusione, senza rinunciare all’identità forte dei nostri dolci. Siamo partiti dalle ricette tradizionali per arrivare a una nuova definizione di gusto che vuole emozionare, oltre che piacere».

Segui il profumo e raggiungi la Sicilia. Assapora un modo diverso di vivere le Feste, dove ogni morso è una cartolina di gusto, firmata da chi trasforma ingredienti eccellenti in emozioni da condividere. Il Natale 2025 Di Stefano non si guarda. Si sente. E si ricorda.