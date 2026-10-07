Questa settimana in Sicilia: gli appuntamenti dal 12 al 18 ottobre

Una settimana di metà ottobre che attraversa l’isola da un capo all’altro: due grandi mostre d’autore nel Sud-Est e ad Agrigento, il ritorno di Ligabue a Messina, le auto storiche della Targa Florio sulle strade di sempre, l’apertura della stagione del Teatro Biondo e una domenica d’autunno alle pendici dell’Etna. Ecco un appuntamento per ogni giorno, da lunedì a domenica.

Lunedì 12 ottobre · Mostra

Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica – Scicli (Ragusa), MACC – Museo d’Arte Contemporanea del Carmine, piazza Busacca 9, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Una cinquantina di opere del padre della pittura metafisica dialogano con gli scatti di quattro fotografi che hanno raccontato la Sicilia: Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti. Il filo è il legame tra l’immaginario di de Chirico e l’isola, tra miti classici, luce mediterranea e architetture barocche. La mostra, curata da Lorenzo Canova, resta aperta tutti i giorni fino al 1° novembre; biglietto intero 10 euro, ridotto 8.

Info: Sikarte

Martedì 13 ottobre · Mostra

Fernando Botero. L’incanto del Mito – Agrigento, Villa Aurea e spazi all’aperto del Parco archeologico della Valle dei Templi.

Le forme piene e inconfondibili di Botero accanto ai templi dorici: otto grandi bronzi sono collocati lungo il percorso del Parco, mentre a Villa Aurea sono esposte opere su carta e su tela dedicate al corpo, alla famiglia, alla musica e al circo. Venticinque lavori in tutto, provenienti dalla collezione di famiglia dell’artista, fino al 31 ottobre: un modo diverso di visitare la Valle in una giornata infrasettimanale, lontano dalle folle dell’estate.

Info: Parco archeologico Valle dei Templi

Mercoledì 14 ottobre · Concerto

Ligabue – La notte di Certe Notti – Messina, PalaRescifina, ore 21.

Il rocker di Correggio porta in Sicilia una delle ultime date del tour nei palazzetti che festeggia i trent’anni di “Certe notti” e dell’album “Buon compleanno Elvis”. In scaletta i grandi successi di tre decenni di carriera: per Messina è una delle serate musicali più attese dell’autunno.

Info: Ligabue.com

Giovedì 15 ottobre · Sport

Targa Florio Classica 2026 – Palermo, piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, partenza nel pomeriggio.

La corsa automobilistica più antica del mondo torna sulle strade siciliane con auto d’epoca, granturismo moderne e il Ferrari Tribute. Dopo il via da piazza Verdi, quattro giorni di gara di regolarità tra il Trapanese e le Madonie, fino al Trofeo di Monreale e alla premiazione di domenica 18 al Marina Yachting di Palermo. Seguire il passaggio delle vetture lungo il percorso è gratuito.

Info: Targa Florio Classica

Venerdì 16 ottobre · Mostra

Picasso. Il segno della libertà – Linguaglossa (Catania), Museo regionale Francesco Messina – Salvatore Incorpora, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ceramiche, litografie, disegni e taccuini da collezioni private raccontano la libertà creativa di Picasso in un percorso volutamente non cronologico. Tra i pezzi più curiosi, una copia numerata del “Carnet de la Californie” mai esposta prima in pubblico. La mostra, promossa dalla Regione Siciliana, è a ingresso gratuito e resta aperta fino al 29 novembre, dal martedì al sabato e la domenica mattina.

Info: Balarm

Sabato 17 ottobre · Teatro

La governante di Vitaliano Brancati – Palermo, Teatro Biondo, Sala Grande, ore 19.

Il Biondo apre la nuova stagione con la prima nazionale del dramma che Brancati scrisse nel 1952 e che la censura dell’epoca bloccò. Valerio Santoro dirige Franco Branciaroli e Giovanna Di Rauso in una storia di calunnie, perbenismo e senso di colpa in una famiglia borghese siciliana trapiantata a Roma. Repliche fino al 25 ottobre.

Info: Teatro Biondo

Domenica 18 ottobre · Festa e tradizioni

Ottobrata Zafferanese – Sagra delle mele – Zafferana Etnea (Catania), centro e area dell’ex campo sportivo di via Rocca d’Api.

La terza domenica della 46ª Ottobrata, la grande mostra mercato dei prodotti dell’Etna, è dedicata alle mele. Tra stand gastronomici e di artigianato, mostre, visite guidate e attività per famiglie, nel pomeriggio è in programma lo spettacolo comico di Antonio Pandolfo. L’ingresso è libero.

Info: La Sicilia

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