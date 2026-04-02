Ratalanga: nasce il whisky scozzese dal cuore marchigiano ispirato a Gabriele Galantara

Un progetto che unisce Scozia e Marche, tradizione e visione contemporanea: si chiama Ratalanga, il nuovo whisky single malt in edizione limitata ideato da Leonardo Bedini e imbottigliato insieme ad Andrea Morisco di Morisco Spirits.

Un distillato che nasce nello Speyside scozzese ma trova la sua anima a Montelupone, nelle Marche, all’interno della Taverna dell’Artista.

Un whisky d’autore tra Scozia e Marche

Ratalanga è uno Scotch Whisky single malt prodotto nella storica Inchgower Distillery, una distilleria nota per destinare gran parte della propria produzione al blending.

Si tratta di un imbottigliamento indipendente, raro per questa distilleria:

gradazione 54,2%

maturazione di quasi 10 anni

affinamento in first fill di sherry oloroso

prodotto da un unico barile, quindi irripetibile

Il risultato è un whisky dal carattere intenso ma equilibrato, dove le note strutturate dello sherry si integrano con lo stile tipico dello Speyside.

Un nome che racconta storia e identità

Il nome “Ratalanga” è un anagramma di Gabriele Galantara, artista e illustratore che ha segnato la storia della satira politica in Italia.

L’etichetta – con il nome in nero su fondo giallo e la silhouette di un uomo in cammino, tratta da una sua autocaricatura – crea un forte legame con la Taverna dell’Artista, luogo da cui il progetto ha preso vita.

Un progetto nato dalla passione

«È un whisky raro, uno dei pochi imbottigliamenti indipendenti di Inchgower – racconta Leonardo Bedini –. Nasce dal desiderio di creare un prodotto mio, scelto e voluto personalmente».

Un traguardo significativo per una realtà familiare: «Per un piccolo ristorante come il nostro è un passo enorme. Forse bisogna essere un po’ matti per fare una cosa del genere».

Anche Andrea Morisco sottolinea il valore del progetto: «È la prima volta che collaboro così profondamente con una realtà territoriale. Questo è il 25° prodotto a marchio Morisco Spirits, e avere un cuore marchigiano è motivo di grande orgoglio».

Un whisky accessibile ma con personalità

In un mercato sempre più attratto dai whisky torbati, Ratalanga sceglie una strada diversa: è non torbato, quindi più accessibile anche ai neofiti, pur mantenendo una forte identità grazie all’affinamento in sherry oloroso.

Un profilo pensato per avvicinare nuovi appassionati al mondo del whisky, senza rinunciare alla complessità.

Dalla degustazione al territorio: le prospettive future

Pur essendo prodotto e invecchiato interamente in Scozia, come previsto dal disciplinare, Ratalanga nasce da un’idea sviluppata nelle Marche, attorno ai tavoli della Taverna dell’Artista.

L’obiettivo futuro è chiaro: creare un legame enogastronomico territoriale, portando il whisky in degustazione in abbinamento a prodotti locali, dalle carni ai dolci marchigiani, fino a sperimentazioni con affumicature realizzate con legni autoctoni.

Ratalanga è già disponibile presso la Taverna dell’Artista e Morisco Spirits

Un progetto che dimostra come anche una piccola realtà possa dare vita a un prodotto internazionale, capace di unire territorio, cultura e passione in un’unica bottiglia.