Saarbrücken conquista dal gusto e dalla storia dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP

Nuovo successo in Germania per il progetto europeo Citrus Fruits for Wellness, che nello Stato federale del Saarlandha promosso l’Arancia Rossa di Sicilia IGP attraverso un articolato programma di attività di sensibilizzazione al consumo consapevole e alla qualità certificata.

A Saarbrücken, l’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Tecnico Professionale TGBBZ, protagonisti di un partecipato incontro di educazione alimentare arricchito da una degustazione di fresche spremute di arancia rossa siciliana. A guidare l’appuntamento è stato Salvo Falcone, responsabile della comunicazione del Consorzio Euroagrumi di Biancavilla, che ha illustrato ai giovani partecipanti le finalità del progetto europeo e le caratteristiche distintive dell’arancia rossa coltivata alle pendici dell’Etna.

A seguire, l’intervento di Giuseppe Caparrotti, personal trainer e health coach, che ha approfondito il tema dell’apporto nutraceutico dell’arancia rossa siciliana, evidenziandone i benefici per la salute all’interno di uno stile di vita equilibrato.

Nel corso di una settimana che ha visto l’agrume simbolo della Sicilia sorprendere e conquistare il pubblico tedesco, particolare rilievo ha avuto anche l’incontro ospitato presso la sede istituzionale del Com.It.Es. Saar, con la conferenza tematica “L’Arancia Rossa di Sicilia: un simbolo identitario tra cultura, letteratura e promozione del territorio”. Un appuntamento dedicato all’eccellenza agrumicola a Indicazione Geografica Protetta come ponte ideale tra radici culturali e integrazione.

La conferenza, moderata dalla giornalista Elisa Cutullè, ha rappresentato un momento di alto profilo culturale e istituzionale. Dopo l’introduzione della moderatrice, sono seguiti i saluti del Presidente del Com.It.Es. Saar, Patrizio Maci, che ha dato lettura del messaggio del Massimo Darchini, Console Generale d’Italia a Francoforte sul Meno. Nel suo intervento, l’autorità diplomatica ha sottolineato come l’iniziativa «rappresenti un’occasione privilegiata per valorizzare l’Italia e un prodotto di eccellenza di una splendida Regione del nostro Paese».

I rapporti tra Sicilia e Germania si confermano storici e profondi: nella sola circoscrizione del Consolato di Francoforte risultano iscritti all’AIRE quasi 60.000 cittadini originari di comuni siciliani, la comunità italiana più numerosa dell’area, presente da generazioni. «Ben venga questa iniziativa – conclude il Console Darchini – che promuove anche presso gli amici tedeschi un prodotto di eccellenza e di qualità della Sicilia, valorizzando al contempo le capacità produttive e manageriali dell’Italia».

Alla fase istituzionale sono seguiti gli interventi tematici. Salvo Falcone, in qualità di responsabile comunicazione di Euroagrumi OP, ha ripercorso le tappe del primo anno di attività del progetto in Italia e Germania, soffermandosi sulle strategie di promozione territoriale e sul valore della filiera dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

A sottolinearne il ruolo di eccellenza culturale e gastronomica, simbolo di salute e identità mediterranea, è intervenuto lo scrittore Rolando Pettinari, residente in Germania da oltre cinquant’anni, che ha presentato il suo ultimo libro “Ein Land, zwanzig Küchen” (Un Paese, venti cucine), dedicato al contributo dell’emigrazione italiana allo sviluppo della gastronomia nel Saarland dagli anni ’60 a oggi, con particolare attenzione all’uso degli agrumi in cucina.

Il valore simbolico dell’arancia rossa nella letteratura e nell’arte è stato invece al centro dell’intervento di Marzia Vacchelli, lettrice del MAECI presso l’Universität des Saarlandes, che ha ricordato come autori quali Giovanni Verga, Luigi Pirandello ed Elio Vittorini abbiano celebrato il prezioso agrume come “oro siciliano”, simbolo di vitalità e redenzione.

Nel corso della conferenza, Vacchelli ha inoltre presentato il primo numero di “Polifonia Italiana”, rivista studentesca del Centro di Studi Italiani del Saarland, illustrata dai giovani redattori Christian Mariano (Università di Bologna) e Alice Pedone (Università di Lecce), entrambi presenti in Germania con un progetto Erasmus. Il periodico nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale attraverso lo studio dell’identità italiana all’estero.

Il progetto Citrus Fruits for Wellness, finanziato dal programma comunitario AGRIP 2024/12, mira a sensibilizzare il pubblico europeo verso il consumo di agrumi di qualità certificata, come l’Arancia Rossa di Sicilia IGP, valorizzando la tracciabilità della filiera, il benessere alimentare e il Made in Italy. Il percorso proseguirà nei prossimi giorni con la partecipazione a Fruit Logistica 2026, a Berlino.