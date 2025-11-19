Sabato 22 novembre presentazione del “Consorzio di tutela vini ValdiNoto”

Un nuovo vento di cambiamento soffia nel Sud Est Siciliano, culla del Barocco isolano e terra da sempre votata alla produzione vitivinicola. Qui, dove la terra è intrisa della storia dei Greci, è nato con l’obiettivo di tutelare e promuovere le produzioni vitivinicole tipiche del territorio il Consorzio ValdiNoto che raggruppa sotto un unico cappello le tre Doc del territorio (Noto, Siracusa ed Eloro) e la Igt di Avola.

Il Consorzio di tutela vini ValdiNoto, una nuova realtà a forte trazione femminile alla quale hanno già aderito 25 aziende, sarà presentato ufficialmente dalla presidente Angela Sergio e dalla direttrice Teresa Gasbarro sabato 22 novembre alle ore 10 nei locali dell’ex Cantina Sperimentale di Noto, luogo che ha un forte legame con la storia e la produttività del territorio e che già nell’800 ospitava studi e sperimentazioni di vinificazione.

Modera la presentazione, aperta a pubblico e stampa, la giornalista de La Sicilia Carmen Greco.

Seguirà un aperitivo con degustazione dei migliori vini del territorio.

