Sagre d’autunno in Sicilia 2026: il calendario da ottobre a dicembre

L’autunno in Sicilia si misura in domeniche. Da ottobre a novembre i paesi dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie aprono piazze e cantine a castagne, funghi, ficodindia e olio nuovo, e il calendario delle sagre diventa un modo per attraversare l’isola un fine settimana alla volta. Questa guida raccoglie gli appuntamenti con le date confermate e quelli attesi nelle prossime settimane, provincia per provincia. La aggiorniamo man mano che i Comuni e le Pro Loco pubblicano i programmi.

Ottobre, il mese delle ottobrate

Ottobre è il mese delle feste di paese più lunghe: le ottobrate, mostre-mercato che occupano tutte le domeniche del mese. La più nota è l’Ottobrata Zafferanese a Zafferana Etnea (Catania), alla 46ª edizione e quest’anno nel bicentenario del paese. Ogni domenica ha un protagonista: l’11 ottobre il miele dell’Etna, il 18 le mele, il 25 funghi e castagne.

Sul versante dei Nebrodi risponde Ottobrando a Floresta (Messina), il paese più alto della Sicilia, con una sagra diversa ogni domenica: l’11 ottobre il suino nero dei Nebrodi, il 18 i funghi, il 25 la provola. Sopra Taormina l’Ottobrata Forzese porta caldarroste, funghi, noci e miele nelle piazze di Forza d’Agrò l’11, il 18 e il 25 ottobre, con un’ultima giornata il 1° novembre. Anche Rometta (Messina) organizza le sue domeniche d’ottobre, con date ancora da confermare.

Il ficodindia e la mostarda

Ottobre è anche il mese dei “bastardoni”, i fichidindia tardivi, i più dolci dell’anno. A Militello in Val di Catania, borgo barocco patrimonio Unesco, la Sagra della Mostarda e del Ficodindia si tiene dal 9 all’11 ottobre: la mostarda si prepara ancora nelle forme di terracotta. Un secondo fine settimana, dal 16 al 18, è annunciato ma non ancora confermato.

Ad Alimena, sulle Madonie, l’11 ottobre è la giornata del ficodindia e del masticuttè, la caramella ottenuta dal succo del frutto, un dolce antico che il paese prova a non perdere. Sono attese nelle prossime settimane, con date da confermare, le sagre del ficodindia di Roccapalumba (Palermo), Santa Margherita di Belìce (Agrigento) e Pedagaggi, frazione di Carlentini (Siracusa), dove la mostarda si accompagna ai cavateddi al sugo di maiale. A chiudere il mese, tra il 30 ottobre e il 1° novembre, dovrebbe arrivare la sagra del Ficodindia dell’Etna Dop a Belpasso.

Funghi, tartufo e montagna

Con le prime piogge arrivano i funghi, e le sagre si spostano in quota. A Capizzi (Messina), sui Nebrodi, dal 16 al 18 ottobre torna la sagra del tartufo, alla 12ª edizione, insieme al suino nero e ai prodotti del Parco. Dal 23 al 25 ottobre il Funghi Fest riempie Castelbuono (Palermo) di funghi delle Madonie, street food e birre artigianali. Negli stessi giorni, sempre sulle Madonie, Petralia Sottana organizza la Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno, tra nocciole, funghi, formaggi ed escursioni.

A Caronia (Messina) è annunciata, ma non ancora confermata, “Porcelli e Porcini”, con risotto ai funghi e carne di suino nero, dal 23 al 25 ottobre.

Pane, olio e vino

Il 17 e 18 ottobre Castelvetrano (Trapani) dedica la terza edizione della sua sagra al pane nero, fatto con il grano antico tumminia e cotto nei forni a legna del centro storico, da assaggiare con l’olio nuovo di nocellara. Sull’Etna nord, dal 23 al 25 ottobre, Piazze del Gusto divide Linguaglossa (Catania) in piazze a tema tra vini dell’Etna, olio, nocciole e salsiccia al ceppo.

L’olio nuovo sarà protagonista anche a Cefalà Diana (Palermo), con una prima sagra dell’olio extravergine annunciata per il 24 e 25 ottobre, e a Lucca Sicula (Agrigento), sui Monti Sicani: entrambe le date sono da confermare.

Castagne, fino ai Morti

Le castagne dell’Etna e dei Peloritani accompagnano tutto il mese. A Trecastagni (Catania) la Festa del Castagno anima i fine settimana d’autunno con caldarroste e dolci di farina di castagne, mentre ad Antillo (Messina) la Sagra della Castagna, alla 26ª edizione, è attesa tra il 31 ottobre e il 1° novembre. In entrambi i casi le date attendono la conferma degli organizzatori.

Novembre, San Martino e il vino nuovo

A novembre il calendario segue San Martino, l’11 novembre, quando si “apre” il vino nuovo e si accompagna con caldarroste e salsiccia. Tra le feste attese ci sono il Martin Fest di San Fratello, il paese gallo-italico dei Nebrodi, il 7 e 8 novembre, e la sagra del suino nero e del fungo porcino di Cesarò, su due fine settimana: 7–8 e 14–15 novembre. Sono date annunciate, in attesa del programma ufficiale.

Di solito nella seconda metà del mese si tengono lo Sfincione Fest di Bagheria, con oltre trenta forni sul corso principale, la sagra della cassatella ad Agira (Enna) e quella della pecora del Belìce a Santa Ninfa (Trapani). Le date del 2026 non sono ancora uscite: aggiorneremo la guida appena saranno ufficiali.

Dicembre, le feste a tavola

Dicembre ha poche sagre e molte tradizioni. Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia: a Siracusa la festa della patrona, a Palermo il giorno in cui non si mangiano pane né pasta e si festeggia con arancine, panelle e cuccìa, il grano bollito condito con ricotta o crema. Poi vengono i presepi viventi, i mercatini e i dolci di Natale, dal buccellato ai cannoli.

Quest’anno manca un appuntamento storico: ChocoModica 2026 non si farà. Il Consorzio del Cioccolato di Modica Igp ha annunciato che la manifestazione salta e punta a un’edizione nel 2027.

Come usare questa guida

Le date delle sagre cambiano spesso, a volte all’ultimo momento per il maltempo. Prima di mettervi in viaggio controllate sempre le pagine ufficiali del Comune o della Pro Loco. Le sagre di cui conosciamo solo il periodo abituale le segnaliamo come tali, e le aggiorniamo appena escono i programmi.

Organizzate una sagra o una festa in Sicilia? Segnalatecela con il modulo: la verifichiamo e la aggiungiamo alla guida e all’agenda “Questa settimana in Sicilia”.