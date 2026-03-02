Saponificio Pachys apre a Milano il primo pop up store del brand siciliano

Dal 31 marzo al 5 aprile 2026, in Corso Garibaldi 44 a Milano, debutta il primo pop up store di Saponificio Pachys, il brand siciliano specializzato nella cura maschile che fino ad oggi ha distribuito i propri prodotti esclusivamente online e in una rete selezionata di barberie italiane.

Per la prima volta il pubblico potrà entrare fisicamente nel mondo artigianale Pachys, scoprendo da vicino la filosofia e la produzione del marchio nato in Sicilia.

Dal laboratorio siciliano al primo store fisico

Saponificio Pachys nasce nel 2013 dall’idea di Vincenzo Runza e Corrado Avarino, amici fin dall’infanzia e soci anche nel percorso imprenditoriale. Il progetto prende forma da un’esigenza concreta: trasformare la rasatura da gesto quotidiano a vero e proprio rituale di benessere.

Fin dall’inizio la scelta è stata chiara: produrre interamente in Sicilia, senza affidarsi a lavorazioni conto terzi. Oggi la produzione avviene a Pachino, all’interno di un laboratorio artigianale dove ogni prodotto nasce valorizzando ingredienti simbolo del territorio, come olio extravergine d’oliva e pala di fico d’India.

Il brand propone una linea completa dedicata alla cura maschile, che comprende saponi da barba, dopobarba, creme viso e profumi. Un progetto coerente che accompagna l’uomo in ogni fase del grooming: dalla rasatura all’idratazione fino alla firma olfattiva.

Il successo nelle barberie e il rapporto con i professionisti

Negli anni Saponificio Pachys ha costruito la propria reputazione soprattutto nel mondo professionale. Il brand è presente in importanti fiere internazionali, tra cui Cosmoprof Worldwide Bologna, e organizza corsi di formazione per barbieri insieme allo storico Pennellificio Omega.

La diffusione nelle barberie italiane ha contribuito a consolidare la reputazione del marchio. Proprio nei saloni, infatti, molti professionisti raccontano l’esperienza dei clienti con una frase ricorrente: “Pachys si vende da solo. Chi lo prova in salone non cerca più un’alternativa”.

Parallelamente, sempre più clienti finali hanno iniziato a chiedere un punto vendita fisico per poter conoscere direttamente i prodotti.

Il pop up store di Milano: il primo incontro con il pubblico

Il pop up store di Milano rappresenta quindi un passaggio strategico per il brand, che dopo aver conquistato il mondo delle barberie punta ora a incontrare direttamente il pubblico.

«Il pop up milanese – spiegano Corrado Avarino e Vincenzo Runza – rappresenta per noi un passaggio strategico. Dopo aver conquistato le barberie italiane grazie alla qualità dei nostri prodotti, vogliamo incontrare direttamente il pubblico e far vivere Pachys senza mediazioni».

Durante i giorni dell’evento sarà possibile scoprire e testare l’intera linea, approfittare di sconti dedicati e ricevere gadget esclusivi pensati per l’occasione.

Un’esperienza dedicata al grooming artigianale

Lo spazio di Corso Garibaldi 44 sarà pensato come un luogo di scoperta e racconto del progetto Pachys. Nei sei giorni di apertura i visitatori potranno conoscere da vicino il processo artigianale, testare i prodotti e approfondire la filosofia del brand.

Milano diventa così il primo palcoscenico fisico di una storia imprenditoriale nata in Sicilia e cresciuta tra laboratorio, barberie e passaparola, con un’identità costruita su qualità, artigianalità e legame con il territorio.