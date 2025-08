Seconda edizione di Marina Gourmet nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2025 a Marina di Ragusa

Con lo spirito che ha animato la prima; con l’eccellenza enogastronomica che ha fatto la differenza; con l’entusiasmo di chi ci ha creduto sin dalla prima ora adoperandosi per creare un evento nell’evento torna Marina Gourmet, la festa di fine estate di e per Marina di Ragusa. La manifestazione, promossa dal Comitato del Gusto formato da ristoratori e chef di Marina di Ragusa e di Punta Secca, è un compendio di degustazioni, masterclass, cene anche con chef di ristoranti stelle Michelin, presenza di banchi degustativi, momenti di spettacolo musicale e cabaret, attività di formazione e informazione sull’enogastronomia e una istantanea della realtà di oggi che sempre più spesso guarda al futuro senza mai tralasciare i fasti del passato e della tradizione siciliana. Inoltre, capitolo a sé, sarà la seconda edizione del Premio ‘Chef Emergente’, in cui saranno in competizione 9 chef, ciascuno in rappresentanza di una provincia siciliana, che saranno valutati nell’esecuzione di due piatti (uno a tema e l’altro a mano libera) da un’autorevole giuria in fase di composizione.

“Siamo orgogliosi del lavoro preparatorio portato avanti nel corso di quest’anno – ha dichiarato lo chef Peppe Causarano, vicepresidente pro tempore del Comitato del Gusto, a nome di tutti i componenti dell’organismo organizzativo – La seconda edizione di Marina Gourmet è una conferma della precedente e un punto di partenza per un nuovo rilancio che vede impegnati e in prima linea ristoratori e chef che credono profondamente nel territorio. Marina Gourmet, pur nella sua complessa organizzazione che si sviluppa in tre giorni, vuole essere un momento di incontro e di conoscenza, ma anche una vetrina sull’effervescenza dell’enogastronomia del ragusano che oggi ha una sua riconoscibilità e una identità ben chiara nel contesto regionale, nazionale ed internazionale. Lo dimostrano le tante presenze di turisti e gourmand che scelgono la nostra terra, anche in virtù della proposta di cibo e vino di cui siamo interpreti. Marina Gourmet – ha concluso Causarano – è una fucina di innovazione nell’approccio al fine dining, è un contenitore all’interno del quale voler riflettere sulla cucina territoriale ed anche un momento di svago per chi ha voglia di divertirsi in un contesto unico come Marina di Ragusa, sempre più avamposto di eccellenza e benessere, di magia e luoghi incantevoli”.

Marina Gourmet, grazie alla compartecipazione del Comune di Ragusa e al patrocinio del Libero Consorzio comunale di Ragusa e della Camera di Commercio del Sud est siciliano, oltre ad aziende leader del territorio, conferma il format dello scorso anno. Dunque sul lungomare Andrea Doria e in parte sulla Rotonda saranno allestiti nei giorni 27 e 28 settembre banchi degustazione di vini, birre e prodotti gastronomici della Sicilia, per una due giorni aperta al pubblico. Il 28 e il 29 settembre in programma due cene in altrettanti ristoranti sul lungomare di Marina di Ragusa con l’eccellenza di chef (anche stelle Michelin) che hanno impreziosito con la loro cucina il sud est siciliano e non solo. Il 27 settembre, giorno dell’apertura della manifestazione, sono in programma due appuntamenti di spessore con uno spettacolo di cabaret e un concerto a cura di artisti nazionali, di cui forniremo dettagli a stretto giro, e che sono ad ingresso libero.

Insomma il Comitato del Gusto nelle persone di Giuseppe Causarano, Stefano Occhipinti Amato, Antonio Frasca, Joseph Micieli, Emiliano Guzzardi, Sergio Magro, Gianni Amorelli, Antonio La Rosa, Marco Ingallinera, Rosario Dibennardo non si è risparmiato in termini di sforzi programmatici, sinergie messe in campo e grande entusiasmo per contribuire a rendere Marina di Ragusa e la sua storia punto di riferimento indiscusso della Sicilia, meta di gusto e buongusto!