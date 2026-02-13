Slow Food Lentini celebra l’Arancia Rossa

Gusto, territorio e nuovi linguaggi del cibo al centro dell’evento

Un mese di appuntamenti per raccontare l’Arancia Rossa di Sicilia IGP come simbolo di identità, salute e creatività contemporanea. È questo il cuore de “Le Città dell’Arancia Rossa di Sicilia”, la manifestazione promossa da Slow Food Lentini in collaborazione con il Comune di Lentini e il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Siracusa, febbraio 2026 – Per tutto il mese di febbraio, Lentini e il suo comprensorio diventano il palcoscenico di un racconto collettivo che unisce gusto, cultura e tradizione agricola. L’arancia rossa, frutto emblematico coltivato esclusivamente nelle province di Catania, Siracusa ed Enna, viene esplorata non solo come eccellenza agroalimentare, ma come linguaggio culturale capace di dialogare con cucina, pasticceria, mixology, arte e ricerca scientifica.

Il momento clou dell’iniziativa è in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio, mentre il 28 febbraio Slow Food Lentini porterà l’esperienza siciliana alla XIX edizione de “Gli Agrumi di Cannero Riviera”, sul Lago Maggiore, rafforzando il dialogo tra i territori agrumicoli italiani.

Un progetto che valorizza territorio e filiera

L’Arancia Rossa di Sicilia IGP deve la sua unicità al suolo vulcanico, al clima e alle mani esperte che da secoli ne custodiscono la coltivazione. Ricca di vitamina C e composti bioattivi, si distingue per il colore intenso e naturale e per una straordinaria versatilità che la rende protagonista tanto nei piatti dolci e salati quanto nei cocktail e nei distillati contemporanei.

«Promuovere l’Arancia Rossa significa difendere la nostra identità e il futuro dell’agricoltura locale – sottolinea Alessandro Lieto, fiduciario Slow Food Lentini –. Con questo evento vogliamo raccontare un prodotto che è espressione autentica del territorio e del lavoro dei produttori, in piena coerenza con i valori del buono, pulito e giusto».

Anche il mondo produttivo locale evidenzia il valore strategico dell’agrume:

«L’Arancia Rossa è un simbolo importantissimo del nostro territorio, un anello di congiunzione tra passato, presente e futuro – afferma Delfo Scrofani, vicepresidente della OP APAL –. Grazie alle sue qualità organolettiche e al suo sapore inconfondibile, continua a essere apprezzata nei mercati nazionali e internazionali».

Non una sagra, ma un percorso culturale

La seconda edizione de Le Città dell’Arancia Rossa si configura come un evento diffuso di rilevanza regionale, capace di coniugare festa popolare, educazione al gusto, approfondimento culturale e promozione della filiera agricola.

«Non si tratta di una sagra tradizionale – prosegue Lieto – ma di un progetto articolato che mette in dialogo agricoltura, cucina, impresa, ricerca, arte e comunità. Il nostro obiettivo è riportare l’Arancia Rossa al centro dell’economia e dell’immaginario del territorio».

Per tutto il mese di febbraio, oltre 20 locali tra ristoranti, bar e pasticcerie proporranno piatti, dolci e bevande dedicate all’Arancia Rossa di Sicilia IGP, dando vita a un percorso gastronomico diffuso.

Il Villaggio dell’Arancia Rossa

Cuore dell’iniziativa è il Villaggio dell’Arancia Rossa, ospitato a Palazzo Beneventano nelle giornate del 21 e 22 febbraio. Una piazza temporanea aperta alla città, dove il pubblico può incontrare il mondo dell’Arancia Rossa attraverso:

conferenze e tavole rotonde

degustazioni guidate

showcooking

stand espositivi

performance artistiche

Tra gli appuntamenti di rilievo, la conferenza “L’industria agrumicola a Lentini negli anni d’oro”, con gli interventi dei professori Saro Mangiameli e Gianni Petino dell’Università di Catania, seguita da una tavola rotonda con imprenditori agricoli locali.

Innovazione, mixology e arte

Gli stand del Villaggio raccontano l’Arancia Rossa oltre il piatto: dalle bibite biologiche Tomarchio all’Etna Spritz, dagli amari artigianali Amaro Moro Nammuratu e Amacardo Red fino all’esperienza di Ohoskin, che trasforma sottoprodotti di agrumi in materiali innovativi e sostenibili.

L’arte trova spazio con un’estemporanea di pittura guidata dal Maestro Salvo Rizzo, mentre lo stand Slow Food Lentini propone la spremuta fresca di Arancia Rossa di Sicilia IGP, riportando il frutto alla sua essenza più autentica.

Chef, showcooking e formazione

Protagonisti degli showcooking saranno chef, pasticceri e bartender del territorio, tra cui:

Chef Marco Ferrante (Alleanza Slow Food), con il nutrizionista Angelo Barbagiovanni

(Alleanza Slow Food), con il nutrizionista Elisabetta V. – Maison del Dolce

– Maison del Dolce Cristian Breci – TAG Pizzeria Contemporanea

– TAG Pizzeria Contemporanea Marco Siluzio , bartender

, bartender Rocco Mazzone – SCIVÙ Ristorante & Cocktail Bar

– SCIVÙ Ristorante & Cocktail Bar Salvatore Puglisi – Pasticceria Contemporanea

– Pasticceria Contemporanea Chef Massimiliano Romano & Sergio Costanzo – Zàgarà

– Zàgarà Chef Ivan Basile – American Restaurant

Le attività sono rese possibili grazie al supporto tecnico di CAMUTI e agli allestimenti ecosostenibili di RiPack.

Uno sguardo oltre Lentini

Il progetto si chiude con una prospettiva nazionale: il 28 febbraio Slow Food Lentini parteciperà a “Gli Agrumi di Cannero Riviera”, portando sul Lago Maggiore l’esperienza siciliana e rafforzando il confronto tra territori agrumicoli italiani.