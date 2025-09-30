Somewhere in Cuba al Taormina Cocktail Week

Da tre anni Eminente presidia l’Italia e l’Europa con Somewhere in Cuba, il primo progetto di advocacy italiana sul brand, nato con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare il carattere distintivo del distillato simbolo di Cuba, anche attraverso la sua grande versatilità in miscelazione.

Giunto alla sua terza edizione, il format di Somewhere in Cuba – che vede partecipare 10 cocktail bar italiani e ha visto coinvolti anche 6 indirizzi europei – è evoluto: oltre alle attivazioni, masterclass, drink list dedicate e alle imperdibili guest shift tra i componenti del circuito, quest’anno il “verbo” di Eminente è stato diffuso anche attraverso la partecipazione del brand e dei suoi alfieri alle principali Cocktail Week italiane.

Dopo quella di Lecce a giugno e l’appuntamento classico a Como di luglio, oggi Eminente e Somewhere in Cuba raggiungono la Sicilia, per portare lo spirito indomito della Isla del Cocodrilo alla prima edizione della Taormina Cocktail Week, che dal 2 al 5 ottobre vedrà i migliori indirizzi della mixology d’autore cittadina contendersi il premio per il migliore drink.

In occasione della serata inaugurale della manifestazione, il 2 ottobre, Somewhere in Cuba conquista per una sera Morgana, destinazione imperdibile per gli appassionati del bere bene Made in Sicily: il bartender Stefano Giummarra “condividerà” il bancone con il collega Davide Mitacchione, fondatore di Luau Tiki Bar a Bari, per una serata speciale dove le tre referenze di Eminente – Ámbar Claro, Reserva e Gran Reserva Edition N°1 – saranno protagoniste di originali interpretazioni, portando così un angolo di Cuba alle pendici dell’Etna.

Luau Tiki Bar arriva a Taormina dopo aver ospitato, da giugno a settembre, la “residenza estiva” di Casa Eminente, la casa particular che – dal 2023 – sta portando in Italia ed Europa le atmosfere delle autentiche paladares cubane.

Il cocktail bar di Bari, grazie ad un allestimento ad hoc, ha fatto sentire chi ne varcava la soglia come a Cuba e il suo team ha proposto una drink list ad hoc, con le ricette disponibili su tarocchi dai motivi cubaneggianti: tra gli altri, Spirito National, a base di Ámbar Claro, falernum, succo di lime, sciroppo d’ananas e pimento e pimento bitters, la cui raffigurazione grafica è stata quella del coccodrillo, simbolo dell’isola; oppure Adelante, a base di Reserva, succo di lime, zucchero, Worcestershire sauce, basilico e spumante Brut, con la nota piccante interpretata da una fiamma accesa tra due volti.

Per la serata del 2 ottobre, Davide Mitacchione porta in dote al Morgana una drinklist ad hoc, pensata per raccontare in maniera originale e raffinata l’identità di Eminente nelle sue diverse declinazioni: Jungle Tai, realizzato con Ámbar Claro, Reserva, mezcal, bitter infuso al caffè cubano, succo di lime e Tiki Jungle Mix; Nui, creato con Ámbar Claro, infuso alle olive, soluzione acida e orange bitters. Stefano Giummara firma invece Vivi la Isla, con Reserva, Carub falernum, vermouth rosso, pompelmo e lime e Tia Mia, a base di Ámbar Claro, liquore all’arancia, mix agrumi e latte di mandorla.