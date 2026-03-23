Sostenibilità e tracciabilità del cacao: a Sassari una conferenza internazionale sul futuro della filiera

La filiera del cacao è al centro di una giornata di studio internazionale promossa dall’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con la Città del Cioccolato, dedicata ai temi della sostenibilità e della tracciabilità.

L’evento si terrà giovedì 26 marzo alle ore 14.30, presso l’aula Pampaloni del Dipartimento di Agraria a Sassari, con la partecipazione di importanti partner accademici internazionali, tra cui la University of Reading, la Kwame Nkrumah University of Science and Technology, l’Université Nangui Abrogoua e l’Institut National Polytechnique Houphouet Boigny.

Filiera del cacao tra sostenibilità e cambiamenti climatici

La produzione globale di cacao si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: coniugare produttività e sostenibilità in un contesto segnato da cambiamenti climatici e degrado del suolo.

La sostenibilità non rappresenta più soltanto una scelta etica, ma una necessità strategica per garantire la sopravvivenza della filiera. L’adozione di pratiche agricole sostenibili è fondamentale per preservare la biodiversità e la salute degli ecosistemi nelle principali aree di produzione.

Parallelamente, la tracciabilità del cacao assume un ruolo sempre più centrale: monitorare ogni fase della produzione consente di garantire trasparenza, valorizzare l’origine del prodotto e assicurare una distribuzione più equa del valore lungo la filiera, tutelando in particolare i piccoli produttori.

Innovazione, economia circolare e networking internazionale

Uno dei punti chiave della conferenza sarà l’approfondimento delle soluzioni tecnologiche per l’economia circolare, con particolare attenzione alla valorizzazione degli scarti e al riutilizzo dei sottoprodotti del cacao.

L’iniziativa si inserisce nel programma di mobilità per giovani ricercatori (MGR 2024-2025), favorendo il confronto tra università e centri di ricerca internazionali.

Durante i lavori saranno affrontati temi di grande attualità:

strategie di farming sostenibile

miglioramento della salute del suolo

rapporto tra territorio, aroma e qualità del cacao

innovazione nella trasformazione e valorizzazione del prodotto

Su quest’ultimo tema interverrà Dolores Alvarado, Bean to Bar Chocolate Specialist, in collegamento dalla Città del Cioccolato, dove si occupa di supervisione dei processi produttivi e attività di degustazione.

Un evento globale aperto a ricercatori e stakeholder

La conferenza rappresenta un momento di confronto internazionale e potrà essere seguita in presenza a Sassari, Kumasi e Reading, oltre che online.

L’iniziativa è aperta a ricercatori, professionisti del settore e cittadini, con l’obiettivo di approfondire come scienza e tecnologia possano contribuire a rendere la filiera del cacao più innovativa, trasparente e sostenibile.

🔗 Iscrizioni all’evento:

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