Taormina Food Expo 2025: la Sicilia del gusto incanta nel segno della sostenibilità e del dialogo con Malta

Tra applausi e bilanci più che positivi si è chiusa ieri la quattro giorni del Taormina Food Expo 2025. L’evento, promosso da CNA Sicilia e ospitato al Parking Porta Catania dal 20 al 23 novembre, ha registrato un’affluenza straordinaria e una partecipazione massiccia di aziende agroalimentari, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento del Mediterraneo.

Migliaia di visitatori, appassionati, buyer e operatori del settore hanno affollato gli stand e seguito con grande interesse il ricco programma di attività, trasformando l’area espositiva in una vetrina dinamica delle eccellenze enogastronomiche siciliane e maltesi. La grande adesione delle imprese presenti ha offerto un quadro completo della filiera agroalimentare, esaltandone qualità, innovazione e identità territoriale.

Talk, show cooking, degustazioni e incontri B2B hanno centrato pienamente gli obiettivi della manifestazione: celebrare il riconoscimento di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, sostenere la candidatura UNESCO della cucina italiana e promuovere la Dieta Mediterranea come stile di vita e come leva di sviluppo sostenibile. Di forte rilievo anche il dialogo con Malta, avviato attraverso i saluti della Delegazione della Malta Food Agency, che ha aggiunto una significativa dimensione internazionale all’evento.

Al termine della kermesse, i vertici di CNA Sicilia hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti.

Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia, ha affermato:

“La partecipazione straordinaria di pubblico e aziende dimostra la vitalità del nostro agroalimentare. Siamo riusciti a unire l’identità gastronomica siciliana con opportunità di business e riflessioni cruciali per il futuro. Taormina si conferma un palcoscenico ideale per un evento capace di catalizzare l’attenzione nazionale e internazionale”.