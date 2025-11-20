Taormina Food Expo: domani l’Assemblea di CNA Sicilia dedicata a cibo, cultura e impresa

Nell’ambito del programma del Taormina Food Expo, CNA Sicilia terrà domani, venerdì 21 novembre, la sua Assemblea annuale. L’appuntamento è fissato per le ore 10.00 presso il Parking Porta Catania di Taormina e riunirà istituzioni, esperti del settore e rappresentanti del mondo produttivo per una giornata interamente dedicata all’eccellenza agroalimentare siciliana e alle sue prospettive di sviluppo.

La sessione pubblica dell’Assemblea sarà al centro della mattinata: un talk di alto profilo dal titolo “Cibo, Cultura e Impresa: da Sicilia Regione europea della gastronomia 2025 alla candidatura UNESCO della cucina italiana. Interventi a sostegno della filiera agroalimentare”.

Dopo i saluti di Filippo Scivoli, Presidente CNA Sicilia, e gli interventi istituzionali del Sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, prenderanno la parola:

Tindaro Germanelli (Segretario Cna Agroalimentare Sicilia), Francesca Petrini (Presidente Nazionale Cna Agroalimentare), Rosario Seidita (Presidente Regionale URCS/FIC Sicilia), Filippo Sgroi (Professore ordinario di Economia e Politica Agroalimentare – Università di Palermo), Gabriele Di Stefano (Presidente CNA Agroalimentare Sicilia), Gianni Fabbris (Segretario Generale Confederazione Altragricoltura), Paolo Amenta (Presidente ANCI Sicilia), Brian Vella (Capo Esecutivo Malta Food Agency), Gaspare Vitrano (Presidente III Commissione ARS – Attività Produttive), Antonello Cracolici (Presidente Commissione Siciliana Antimafia), Anton Refalo (Ministro dell’Agricoltura di Malta), Giorgio Salvitti (Senatore e Consigliere del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida), e Dario Costantini (Presidente Nazionale CNA).

A moderare sarà la giornalista Nadia La Malfa.

La giornata si aprirà alle 9.30 con l’inaugurazione degli stand espositivi, seguita alle 10.00 dall’Assemblea Annuale di CNA Sicilia. Al termine del convegno, alle ore 12.00, la Sala Show Cooking ospiterà il primo Show Cooking – Master Class Vini: un’occasione per degustare abbinamenti tra piatti tipici siciliani e vini dell’isola, con un focus anche sulle eccellenze maltesi, a conferma della collaborazione internazionale.

Alle 13.00 aprirà l’Open Area Gourmet (Sala Gourmet), dove il pubblico potrà pranzare e proseguire il percorso sensoriale tra prodotti di alta qualità.

Il pomeriggio riprenderà alle 18.00 con un secondo appuntamento di Show Cooking – Master Class Vini, cui seguirà, alle 19.30, l’apertura serale dell’Open Area Gourmet, ideale per una cena dedicata alle eccellenze enogastronomiche territoriali. La giornata si chiuderà alle 21.30 con la conclusione delle attività espositive.