Targa Florio Classica, dal 15 ottobre le auto storiche sulle Madonie

Il rombo delle auto d’epoca davanti al Teatro Massimo, le curve delle Madonie dove si è scritta la storia delle corse su strada, le Ferrari moderne ad aprire il passaggio. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre torna la Targa Florio Classica, la rievocazione in chiave di regolarità della gara voluta da Vincenzo Florio nel 1906, organizzata da Automobile Club d’Italia, Aci Sport e Automobile Club Palermo.

Per gli equipaggi, arrivati da più continenti con auto storiche e supercar nelle categorie Legend e Gran Turismo, è l’ultimo appuntamento della stagione del Campionato italiano Grandi Eventi: quello che decide la classifica.

Il via da piazza Verdi

Il quartier generale è al Palermo Marina Yachting, dove già da mercoledì 14 apre il parcheggio riservato alle vetture. Giovedì 15 è la giornata delle verifiche e della consegna dei road book; alle 18 la cerimonia di partenza in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, è il momento più facile da vivere per il pubblico palermitano.

Venerdì nel Trapanese

La prima tappa parte alle 8 di venerdì 16 e porta le auto nella Sicilia occidentale, con una sosta alle Cantine Florio di Marsala, legate alla stessa famiglia che ha dato il nome alla corsa. A Partanna, davanti al Castello Grifeo, è in programma la Power Stage Classic: una prova spettacolo con tre rilevamenti cronometrici dentro il centro abitato, che sarà trasmessa integralmente su Aci Sport Tv.

Il percorso tocca anche Campobello di Mazara, che gli organizzatori ricordano come uno dei luoghi simbolo della regolarità italiana: nel 1962, quando il paese ebbe il primo impianto di illuminazione pubblica, l’allora sindaco Nino Buffa inventò una gara notturna sulle sue strade.

Sabato il Circuito delle Madonie

La tappa più attesa è quella di sabato 17, sulle strade del vecchio Circuito delle Madonie. In mattinata le auto attraverseranno Campofelice di Roccella, Collesano, Scillato, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Geraci Siculo, Castelbuono e Pollina. Nel pomeriggio, precedute dalle vetture del Ferrari Tribute to Targa Florio, passeranno da Cefalù e poi dai luoghi simbolo della corsa: Floriopoli, con le storiche tribune, Cerda, Caltavuturo, fino alla discesa da Tremonzelli a Buonfornello e al rientro verso Termini Imerese e Palermo. L’arrivo della prima vettura al Marina Yachting è previsto alle 17.45.

Sono le strade dove nel 1965 Nino Vaccarella, in coppia con Lorenzo Bandini su una Ferrari 275 P2, vinse davanti al pubblico di casa: un ricordo che ogni anno accompagna il passaggio delle auto nei paesi.

Domenica il Trofeo Monreale

La manifestazione si chiude domenica 18 con il Trofeo Monreale, con partenza della prima vettura alle 9.15, e con la premiazione alle 12.30 al Palermo Marina Yachting.

Dove vederla

Giovedì 15 ottobre, ore 18: partenza in piazza Verdi, Palermo

partenza in piazza Verdi, Palermo Venerdì 16: tappa nel Trapanese, Power Stage Classic a Partanna (anche in diretta su Aci Sport Tv)

tappa nel Trapanese, Power Stage Classic a Partanna (anche in diretta su Aci Sport Tv) Sabato 17: Madonie, Cefalù e Floriopoli

Madonie, Cefalù e Floriopoli Domenica 18: Trofeo Monreale e premiazione al Palermo Marina Yachting

Gli orari dei passaggi nei singoli paesi possono cambiare: prima di mettersi in strada conviene controllare il road book ufficiale. Per le Madonie, intanto, sono quattro giorni in cui la storia della corsa torna a passare davanti alle porte di casa.

Fonte: Palermomania (comunicato Aci Sport), ClubAlfa