Tokyo celebra l’eccellenza dell’Olio Extra Vergine di Oliva e del Design con il concorso JOOP 2025

Si tiene oggi a Tokyo la cerimonia di premiazione del Japan Olive Oil Prize (JOOP) evento internazionale che celebra la qualità, l’innovazione e la creatività nel mondo dell’olio extra vergine di oliva.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 577 oli provenienti da 28 Paesi, consolidando il JOOP come uno dei concorsi più importanti a livello globale nel settore Olio EVO (Extra Virgin Olive Oil).

Il JOOP promuove l’eccellenza dell’olio extra vergine di oliva e sensibilizza i consumatori giapponesi a riconoscere prodotti di alta qualità attraverso masterclass, degustazioni guidate e attività formative. L’obiettivo è supportare i produttori e favorire il loro successo nel mercato giapponese, noto per il suo gusto sofisticato.

«Il nostro lavoro non si esaurisce con la cerimonia di premiazione, prosegue durante tutto l’anno. I vincitori del concorso vengono presentati in diverse occasioni e in diversi contesti BtoB e BtoC. Tra queste, la più grande fiera agroalimentare asiatica, Foodex Japan, una vetrina internazionale strategica per incontrare buyer, distributori e operatori del settore», ha dichiarato Davide Fantoni, General Manager della Camera di Commercio Italiana in Giappone.

Il mercato giapponese dell’olio extravergine di oliva ha mostrato una crescita significativa, passando da circa 280 milioni di euro nel 2023 a circa 307 milioni di euro nel 2024, con un incremento del +9,6% su base annua, secondo quanto riportato da IndexBox nel report Japan: Virgin Olive Oil – Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights (2024). Le previsioni indicano che il mercato supererà i 337 milioni di euro entro il 2025, sostenuto dalla crescente attenzione dei consumatori giapponesi verso prodotti di alta qualità e salutari.

La giuria internazionale, composta da 12 esperti di fama mondiale, ha selezionato i vincitori attraverso un attento processo di valutazione e assaggio alla cieca, svolto secondo i più alti standard internazionali. I giudici di quest’anno sono: Antonio G. Lauro (Italia), Fernando Martinez Roman (Spagna), Miciyo Yamada (Giappone), Alexis Kerner (Stati Uniti), M. Angeles Calvo Fandos (Spagna), Birsen Can (Turchia), Marcelo Scofano (Brasile), Na Xie (Cina), Hiromi Nakamura (Giappone), Mariko Shimada (Giappone), Stamoula Karambelas (Grecia), Hideaki Shibata (Giappone).

Antonio G. Lauro, uno dei quattro panel leader JOOP ha dichiarato:

«Finalmente stiamo vedendo un numero crescente di oli aromatizzati di eccellente qualità, come quelli che abbiamo avuto il piacere di assaggiare in questi ultimi giorni. È un segmento molto interessante e in forte crescita, soprattutto in questa parte del mondo. Il JOOP rappresenta un’importante vetrina anche per questo settore, offrendo visibilità e riconoscimento ai produttori più innovativi.»

Accanto al concorso dedicato alla qualità dell’olio, il JOOP Design Award, attivo dal 2020, valorizza anche l’aspetto estetico e comunicativo degli EVOO: packaging, etichette e design delle bottiglie sono valutati da una giuria internazionale di esperti nel campo del design, composta da: Rafael Moneo (Spagna), Marc Sadler (Francia), Ludovica Serafini e Roberto Palomba (Italia), Choi Byung Hoon (Corea del Sud), Denis Guidone (Italia).

La cerimonia si svolge nel cuore pulsante di Tokyo, nel quartiere del design di Aoyama, offrendo una piattaforma esclusiva per produttori, designer, buyer e appassionati del settore. Un’occasione unica per celebrare l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dell’olio extra vergine d’oliva.



JOOP 2025 winners:

Best of Flavoured

Agrumato-Method Calabrian Chili Olive Oil

Corto Olive Co.

United States Of America

Best of Polyphenol

HYPERELON ULTRA GOLD

G-TEAM

Greece

Best in Country



Best of Argentina

Siriano Gourmet

AIMURAI S.A.

Argentina

Best of Brazil

Estância das Oliveiras CORATINA

ESTÂNCIA DAS OLIVEIRAS

Brazil



Best of Croatia

Premiums

OPG Stranić

Croatia

Best of Greece

Terra Creta Organic EVOO

Melissa – Kikizas SA

Greece



Best of Italy

LECCIO DEL CORNO – TREBBIO

TREBBIO

Italy

Best of Jordan

MAIDA ARBOSANA

Al Maida Agricultural

Jordan

Best of Portugal

Casa de Santo Amaro PRESTIGE Extra Virgin Olive Oil PDO Azeite de Trás-os-Montes

TRÁS-OS-MONTES PRIME LDA

Portugal

Best of South Africa

Kielder Premium Selection EVOO

Kielder South Africa (PTY) LTD

South Africa

Best of Spain

Señorío de Camarasa Recién Hecho

SCA Santa Isabel de Torres

Spain

Best of Tunisia

Huile d’olivia red meat

Dear Goodness

Tunisia



Best of Turkey

Gaia Oliva Memecik

Gaia Oliva LTD ŞTİ

Turkey

Best of United States Of America

Frantoio Extra Virgin Olive OIl

Durant Olive Mill

United States Of America

Design Award

1st Place

RAMI TORTI IGP OLIO DI PUGLIA

AZIENDA AGRICOLA ADRIATICA VIVAI S.S.- RAMI TORTI

Italy

2nd Place

Boeira Extra Virgin Olive Oil

Quinta da Boeira – Arte e Cultura, Lda.

Portugal

3rd Place

Yiayia and friends

Nacaro foods P.C.

Greece