“Verso Le Origini” trionfa ai Sicilia Food Awards 2025 come Miglior Liquorificio Siciliano: le congratulazioni di Confagricoltura

Confagricoltura Sicilia esprime le più vive congratulazioni alla Società Agricola “Verso le Origini” di Ragusa per il prestigioso riconoscimento ottenuto ai Sicilia Food Awards 2025 di Miglior Liquorificio della Sicilia.

“Questo importante traguardo rappresenta non solo un successo aziendale, ma un motivo di orgoglio per l’intero comparto agricolo siciliano. Verso le Origini incarna perfettamente i valori che Confagricoltura promuove da sempre: eccellenza produttiva, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse agricole del nostro territorio”, dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona.

“Il premio conquistato da Verso le Origini conferma come l’innovazione unita al rispetto della tradizione possa generare prodotti di altissima qualità, capaci di distinguersi sui mercati nazionali e internazionali”, aggiunge il Presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè. “La loro filosofia dalla terra al bicchiere, che trasforma le foglie di ulivo e carrubo della campagne iblee in distillati artigianali autentici, rappresenta un modello virtuoso di filiera corta e di valorizzazione delle materie prime locali”.

L’azienda ha saputo innovare il panorama della liquoristica siciliana con Ulibbo, il celebre liquore a base di foglie di ulivo e carrubo che ha già conquistato riconoscimenti internazionali, e con il nuovo arrivato, il Green Gin Ulibbo, un gin unico nel suo genere, realizzato con foglie di ulivo e carrubo, mirto e bucce di limone siciliano, confermando la capacità di rinnovarsi mantenendo saldi i principi di qualità e autenticità. Entrambi i prodotti rappresentano l’essenza della Sicilia agricola, trasformata in esperienze sensoriali uniche.

L’approccio sostenibile e l’artigianalità testimoniano come l’agricoltura siciliana sappia guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici e Confagricoltura Sicilia riconosce in “Verso le Origini” un ambasciatore dell’eccellenza agricola dell’Isola, un esempio di come passione, competenza e rispetto per il territorio possano generare risultati straordinari.