Vinacria Ortigia Wine Fest 2025: con il sostegno dell’IRVO il vino torna nel cuore di Ortigia tra cultura, territorio e formazione

Domenica 23 e lunedì 24 novembre torna a Siracusa il Vinacria Ortigia Wine Fest, l’evento che celebra il vino siciliano nel cuore di Ortigia e che, di anno in anno, si conferma tra le manifestazioni enogastronomiche più significative del Sud Italia.

Per l’edizione 2025 sono attesi 100 produttori provenienti da tutta la Sicilia, con un percorso dedicato non solo al vino ma anche all’olio, per offrire una rappresentazione completa dell’identità enogastronomica dell’isola. In programma cinque masterclass sul vino e una masterclass dedicata all’olio EVO.

L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) sostiene l’iniziativa e sarà presente con la masterclass “Oro Verde dell’Isola: l’arte dell’olio Evo siciliano”, guidata dal Dirigente IRVO Michele Riccobono, lunedì 24 novembre alle ore 12.00.

L’evento si sviluppa attorno all’Antico Mercato di Ortigia, che diventerà il punto di partenza di un percorso gastronomico autentico, capace di raccontare il vino attraverso i sapori e le tradizioni del territorio.

La missione del Vinacria Ortigia Wine Fest è riportare il vino alla sua dimensione originaria di prodotto popolare, momento di condivisione e occasione di incontro per la comunità. Un appuntamento che genera un linguaggio comune tra produttori, appassionati ed enoturisti, unendo identità, territorio e cultura.

In questa logica, l’edizione 2025 affianca la Scuola Alberghiera “Federico II di Svevia” di Siracusa, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza formativa concreta e creare un ponte diretto con il mondo dell’accoglienza, della cultura e del vino.

A sostenere la manifestazione anche gli “Amici di Vinacria” – FAI Siracusa, Meraki Book Festival, Teruar Fiera del Vino Etico e l’Accademia delle Belle Arti Rosario Gagliardi – realtà che contribuiscono a dare all’evento una forte vocazione culturale e sociale. Un impegno condiviso per consolidare Vinacria come un progetto che unisce tradizione e futuro, e che si conferma tra gli appuntamenti di riferimento nel panorama enogastronomico del Mezzogiorno.