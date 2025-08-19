Wine not? 2025, Grande successo per la quinta edizione

Migliaia di presenze, degustazioni, musica e la premiazione del concorso enologico con il voto popolare

Una domenica di festa, gusto e convivialità ha illuminato il borgo di Sant’Andrea a Rometta, che il 3 agosto 2025 ha accolto la quinta edizione di Wine Not?, manifestazione enogastronomica organizzata dalla Pro Loco Sabatina Sant’Andrea APS con il patrocinio del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con AIS Sicilia e con la partnership di Slow Food Messina APS.

Migliaia di visitatori, tra giornalisti, ristoratori, enotecari, famiglie e winelovers, hanno preso parte a un evento che conferma la sua forza attrattiva, trasformando il vino in occasione di incontro e racconto, tra vitigni autoctoni e alloctoni, street food di qualità e musica dal vivo.

Un evento tra gusto e cultura

La serata si è aperta con i saluti istituzionali di Emanuele e Antonio Borghetti (Pro Loco Sabatina), della senatrice Barbara Floridia, madrina dell’evento, del sindaco Nino Cirino, del presidente del Consiglio comunale Alessandro Nava e di Nino Mostaccio, presidente di Slow Food Messina.

Il laboratorio del gusto a cura di Slow Food Messina ha visto protagonista lo chef Emanuele Gregorio (Ristorante Casa e Putia di Messina), che ha presentato i suoi Involtini di pesce stocco su ghiotta di capperi di Salina, in dialogo con la ristoratrice Adriana Sirone e la giornalista Valeria Zingale.

Nell’area food, Slow Food Messina ha curato una selezione di specialità realizzate con materie prime locali e di stagione: dal pane cunzatu agli involtini di pesce spada, dal bun con parmigiana di pesce spada alla pizza in pala con mortadella di suino nero, fino alle brioche cu tuppu dolci e salate, arancini, pitoni messinesi, pasta con fagioli e provola dei Nebrodi, hamburger gourmet e gelati artigianali.

Wine Not? Experience – i vincitori del concorso enologico

Il momento più atteso è arrivato poco prima della mezzanotte con la premiazione della seconda edizione di Wine Not? Experience, il concorso enologico decretato dal voto popolare.

Ecco i vincitori:

Categoria rossi : Nerello Mascalese 2023 IGT Terre Siciliane – Cantine Colosi

: Nerello Mascalese 2023 IGT Terre Siciliane – Cantine Colosi Categoria bianchi : Mire 2024 – Conte Luciese

: Mire 2024 – Conte Luciese Categoria rosati : Evolo 2024 IGP Terre Siciliane – Soprano di Sindaro

: Evolo 2024 IGP Terre Siciliane – Soprano di Sindaro Categoria spumanti : Metodo classico 2022 – Nerello Mascalese IGT Terre Siciliane – Cantine Madaudo

: Metodo classico 2022 – Nerello Mascalese IGT Terre Siciliane – Cantine Madaudo Categoria distillati : Grappa Lesina – Amaro Zen

: Grappa Lesina – Amaro Zen Categoria vini liquorosi, aromatizzati e birre IGA: ex aequo Malvasia delle Lipari 2024 – Passito DOC NA’JM– Cantine Colosi e ‘Marena – Antonella De Domenico

Con il suo mix di cultura, territorio e divertimento, Wine Not? 2025 ha confermato ancora una volta la sua capacità di attrarre e coinvolgere, trasformando il borgo di Sant’Andrea in una vetrina d’eccellenza per il vino siciliano e per le produzioni locali.