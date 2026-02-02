Zucchina Crü: Colle d’Oro accelera sullo sviluppo

Dalla campagna in corso ai nuovi progetti produttivi, passando per le iniziative promozionali in punto vendita, la zucchina Crü entra in una fase di consolidamento e crescita. La strategia è chiara: rafforzare la presenza nella GDO italiana, preparare l’ingresso sui mercati esteri e lavorare a una copertura produttiva annuale continuativa.

La campagna commerciale della zucchina Crü di Colle d’Oro è entrata nella sua fase centrale, con un calendario produttivo oggi attivo da settembre a giugno. Un risultato che rafforza il posizionamento di Crü come zucchina pensata prevalentemente per il consumo a crudo, in linea con l’interesse crescente della distribuzione moderna verso prodotti capaci di segmentare l’offerta e creare nuove occasioni di consumo.

«Stiamo investendo molto su questo progetto, sia sul fronte produttivo sia su quello del packaging – spiega Carmelo Calabrese, responsabile commerciale di Colle d’Oro –. Attualmente serviamo soprattutto la distribuzione italiana, ma l’obiettivo è ampliare ulteriormente la presenza sul territorio nazionale e, con volumi più strutturati, affacciarci anche all’export a partire dal 2027».

Verso la copertura dei 12 mesi

La strategia di sviluppo di Crü guarda con decisione alla continuità di fornitura, elemento sempre più centrale per il retail. Accanto alle produzioni siciliane e a quelle già attive in Calabria e nell’area di Fondi, Colle d’Oro sta lavorando per estendere la finestra produttiva anche ai mesi estivi.

«Stiamo conducendo test in Nord Italia per arrivare a una disponibilità di 365 giorni – prosegue Calabrese –. In occasione di Marca abbiamo avviato contatti con due nuovi potenziali partner: uno in Emilia-Romagna, nell’area di Cesena, e uno in Piemonte, nel Monferrato. Si tratta di un passaggio chiave per presidiare il reparto tutto l’anno».

Dal punto di vista commerciale, la continuità significa stabilità a scaffale, maggiore riconoscibilità della referenza e fidelizzazione del consumatore. «La presenza costante in punto vendita è fondamentale per soddisfare il cliente finale e portare valore a tutta la filiera, dal produttore al distributore», sottolinea Calabrese.

Le prime iniziative promozionali in GDO

Parallelamente allo sviluppo produttivo, la zucchina Crü è stata protagonista delle prime attività promozionali in-store, realizzate in collaborazione con alcune insegne della GDO. Negli ultimi mesi Colle d’Oro ha proposto un’iniziativa innovativa: l’inserimento in confezione di un affettazucchine a spirale, accompagnato da un leaflet con tutorial d’uso, pensato per rendere più “cool” il prodotto e stimolare nuove modalità di consumo.

«Il riscontro è stato molto positivo, sia in termini di sell-out sia di feedback da parte dei buyer – racconta Calabrese –. È un’esperienza che intendiamo replicare ed estendere ad altri gruppi, costruendo iniziative coerenti con il posizionamento distintivo di Crü».

Crü a Fruit Logistica 2026

Il percorso di crescita della zucchina Crü sarà presentato anche a Fruit Logistica, dove Colle d’Oro sarà presente con un proprio spazio all’interno della Collettiva della Regione Sicilia. Un’occasione strategica per raccontare a buyer e operatori internazionali una referenza che punta su qualità organolettica, continuità produttiva, identità e valore di reparto, confermando Crü come uno dei progetti chiave per lo sviluppo futuro dell’azienda.