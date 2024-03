La foresteria Planeta da il via alla stagione 2024

Inaugura la nuova stagione de La Foresteria Planeta Estate, il Wine Resort della famiglia Planeta situato sulla costa della Sicilia sud-occidentale, a pochi chilometri dai templi di Selinunte e dal Cretto di Alberto Burri a Gibellina, simboli della cultura siciliana. Una famiglia da sempre fortemente impegnata nella valorizzazione e promozione della Sicilia e delle sue eccellenze, a partire dal vino fino all’ospitalità. Ed è proprio di due giorni fa il riconoscimento come Wine Family of The Year durante la 18a edizione dei “Meininger Awards Excellence in Wine & Spirit”, a Düsseldorf.

La Foresteria, dal 2021 inserita nella rete mondiale Eco Luxury, Retreats of the world, con le sue 14 camere circondate da un incantevole giardino mediterraneo offre un soggiorno esclusivo all’insegna del rispetto dell’ambiente, in linea con i valori fondamentali della famiglia Planeta. Un viaggio nella bellezza, nei profumi, nei colori e nelle tradizioni che sono state tramandate di generazione in generazione.

“Celebriamo con gioia la riapertura de La Foresteria, un luogo che incarna l’anima e l’ospitalità della nostra famiglia. È un privilegio accogliere i nostri ospiti in questo angolo di Sicilia, dove la bellezza della natura si fonde con l’eleganza del nostro Wine Resort. Siamo felici di condividere con loro le esperienze uniche e i sapori autentici che rendono La Foresteria un luogo indimenticabile.”

Ha dichiarato Francesca Planeta, Presidente di Planeta Estate.

IL RISTORANTE DE LA FORESTERIA E LA CUCINA DI ANGELO PUMILIA

Da sempre l’ospitalità Planeta trova voce anche attraverso il cibo e le ricette di famiglia, in un dialogo costante con le idee creative e innovative dello Chef Angelo Pumilia, che propone

un’offerta gastronomica in continua evoluzione, grazie a una costante ricerca che mantiene saldi i valori positivi dell’azienda: rispetto del territorio, ricerca e sostenibilità.

Novità 2024 dello chef Angelo Pumilia è Orto, un percorso degustazione vegetariano che utilizza le risorse biologiche di produttori locali, dell’Orto della Gurra, situato vicino a La Foresteria e le erbe aromatiche che circondano il ristorante, quest’anno ancor più “green” e sostenibile. Il menù propone cinque piatti che sono un invito a esplorare la clorofilla delle foglie e l’intensità delle erbe spontanee, le nuove consistenze del carciofo di Menfi e l’intensità dei funghi cardoncelli. Un’iconica specialità dello street food palermitano, la Stigghiola, solitamente a base di agnello avvolto in budello e cipollotto, viene reinventata nel menù Orto come una Stigghiola vegetale. Questa versione regala un’esperienza

gastronomica divertente e innovativa, che mantiene la croccantezza esterna e la morbidezza interna della sua controparte tradizionale, ma interamente vegetale.

Il secondo percorso, Casa Planeta, propone un viaggio attraverso le antiche ricette di famiglia. Tra i piatti principali figurano i classici Ravioli di casa, un tradizionale piatto di pasta fresca ripiena di ricotta di pecora, mentuccia e pomodoro kamarino, l’arrosto di agnello e il Savarin, un dolce tradizionale di origine francese.

Il terzo percorso degustazione, Primavera, racconta le esplorazioni culinarie dello chef Angelo Pumilia attraverso cinque piatti ispirati ai grandi classici internazionali, reinterpretati con ingredienti locali e il gusto unico della cucina siciliana. Tra le proposte, spiccano il Ramen Siciliano, un omaggio al Giappone arricchito con i migliori prodotti del territorio, e l’innovativo Crab Roll, un sandwich di granchio blu, insieme alla Catalana di astice e alla terrina francese, che garantiscono un viaggio gastronomico unico.

“La mia cucina è una passeggiata in uno straordinario giardino di biodiversità: la Sicilia. È un percorso che parte dalla mia terra e che dialoga con la storia e la tradizione gastronomica della Famiglia Planeta, ma che ama spaziare ed esplorare il mondo.” Con queste parole Angelo Pumilia riassume come in ogni suo piatto la selezione e l’uso delle materie prime sia frutto di uno scambio sinergico e simbiotico tra il territorio e il ristorante, arricchito da un rapporto solidale con piccoli e virtuosi produttori locali che garantisce ogni giorno il miglior pescato del Canale di Sicilia e i migliori prodotti caseari, come la mozzarella di Sambuca di. Sicilia, lavorata a pochi passi dalla tenuta Planeta dell’Ulmo, o la ricotta fresca di pecora prodotta a pochi km dalla Foresteria.

Tra le altre novità, la prima colazione servita nella garden room affacciata sui vigneti e sul Mar Mediterraneo. Una nuova formula che ruota intorno a un salad corner ricco di frutta e verdure fresche, semi, erbe aromatiche e prodotti del territorio. Il pane caldo e le focacce artigianali sono accompagnate da marmellate e confetture biologiche, realizzate con le materie prime della tradizione provenienti dai migliori produttori del territorio e una selezione di piatti freddi e caldi à la carte.

La cantina de La Foresteria vede inoltre l’arrivo di Enrico Miro, sommelier di origine ligure con un percorso internazionale dalla sala, al bar, alla sommellerie. Dopo un’esperienza a El Celler de Can Roca in Spagna e alla Cucina Nervi a Gattinara, decide di scendere al sud per studiare la Sicilia, il “continente vitivinicolo” e collaborare con la famiglia Planeta.

La carta dei vini de La Foresteria è animata da due volti: “Repertorio 1694”, la più completa collezione verticale della produzione Planeta di Menfi, Sambuca di Sicilia, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo e la carta “I vini degli amici”, una scelta di eccellenze siciliane, italiane e internazionali.

Anche Il viaggio alla scoperta della Sicilia con i vini Planeta si arricchisce di nuove esperienze e itinerari per conoscere il territorio. In particolare Planeta in Tour , un percorso esclusivo dedicato a 4 tenute storiche: Capparrina, dove la Famiglia produce 3 varietà di olio extravergine di oliva IGP, Dispensa, il cuore pulsante di tutte le attività, Monte Cirami, la cantina dedicata interamente alla produzione biologica dei 4 vini di ALTA gamma Planeta e infine Ulmo, l’antico Baglio e luogo d’origine della Famiglia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Primavera en Primeur nella cucina de La Foresteria

Dopo il successo riscontrato lo scorso weekend alla scoperta del Menù stagionale primavera, a marzo gli ospiti del Ristorante avranno due nuove occasioni per assaporare i nuovi percorsi di degustazione:

venerdì 15 e sabato 16 marzo, dedicate all’autenticità del Menù di Casa Planeta

venerdì 29 e sabato 30 marzo, dedicate al Menù Orto

Durante i weekend è possibile godere anche dell’offerta Risveglio di primavera, che prevede una notte nel Wine Resort, accolti con un gift personalizzato e un calice di vino Planeta. Il relax continua fino al giorno successivo con la colazione nella garden room.

Pasqua in Sicilia

Agli ospiti del ristorante è riservato un pacchetto speciale dedicato alla Pasqua in Sicilia, per godere dell’atmosfera intensa di cui si anima il territorio e per scoprire il Menù dedicato alla festività – ispirato dalle ricette della Famiglia Planeta. Lo Chef Angelo Pumilia propone: l’uovo alla monacale, il carciofo di Menfi, i Ravioli di Casa Planeta, l ’agnello al forno con erbe spontanee e per concludere la Cassata tradizionale.

Il calendario aggiornato delle offerte di Planeta Estate è disponibile e consultabile sul sito

ufficiale www.planetaestate.it