About Chocolate: opportunità al sapore di Cioccolato e non solo…

Eurochocolate prosegue a tutto cacao e cioccolato e, nell’ambito di About Chocolate, tornano gli approfondimenti tematici. Dopo il successo dell’incontro “Il cioccolato: da Cibo degli Dèi ad alimento funzionale” tenutosi ieri pomeriggio, l’Associazione Italiana Studenti di Farmacia torna questa sera, sempre alle ore 18 presso il Choco Lab di via Mazzini, con il talk “Il Cioccolato e le sue proprietà nutrizionali nell’invecchiamento in salute: il progetto CHOKO-AGE”. Interverranno i professori Francesco Galli e Mario Rende insieme a Desirée Bartolini, Anna Migni, Roberta Russo, Gabriele Di Sante, Alessandra Pistilli, Anna Maria Stabile.Domani, Venerdì 22 Novembre, Sviluppumbria è protagonista con il convegno “Le misure a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese e delle start up innovative umbre”fissato per le ore ore 11 presso il Centro camerale Galeazzo Alessi. L’appuntamento presenterà le misure, i bandi e i progetti gestiti dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria per sostenere la nascita e la crescita delle imprese. Un percorso che parte dall’idea fino ad arrivare al mercato, locale e globale. Interverranno Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria e i referenti dei vari strumenti in campo, Gianluigi Aquilini, Chiara Marinelli e Rita Dedola, moderati dal Responsabile delle Funzioni Operative di Sviluppumbria Mauro Marini.Spazio quindi, sempre domani alle ore 14.30, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, alla tavola rotonda organizzata in collaborazione con Trusty, azienda italiana leader in tecnologie avanzate per la tracciabilità nelle filiere agroalimentari. L’EUDR, regolamento europeo concepito per contrastare il degrado forestale legato ai prodotti immessi sul mercato UE, rappresenta infatti una svolta epocale per la filiera del cacao e del cioccolato, elevando la trasparenza e la sostenibilità etica degli approvvigionamenti a requisiti imprescindibili per operare nel settore. “Il convegno in programma domani – Alessandro Chelli, Co-founder e CEO di Trusty – si presenta come un’occasione cruciale per dimostrare che il percorso è delineato: le tecnologie sono pronte e le aziende stanno trasformando un obbligo di legge in un’opportunità per migliorare i rapporti di filiera”. Tra i relatori, moderati da Anna Migliorati, giornalista di Radio24 – Il Sole 24 Ore, Sara Agostoni di Icam, Grazia Sgarra di AICS, Andrea Carlo Monaco di AL-Invest Verde, Emanuela De Sabato di Futura Law Firm e Andrea Mecozzi di Chocofair.Si proseguirà alle ore 16, sempre presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, con il convegno “La crisi del prezzo del cacao, tendenza inarrestabile o fluttuazione ciclica?”. Introdotto dal Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci e in dialogo con Andrea Mecozzi, Cacao Sourcer e Senior Consultant di Chocofair, il Direttore Generale della Divisione Economico-Statistica della ICCO Michele Nardella fornirà un’interpretazione dell’annus horribilis/mirabilis dei prezzi del cacao ed esporrà una visione del prossimo futuro.Sempre partecipatissime le degustazioni in programma e centrale, come sempre, il ruolo del goloso Choco Lab, collettore di imperdibili appuntamenti esperienziali, guidati da maestri cioccolatieri ed esperti. In particolare, Sabato 23 Novembre alle ore 16 sarà la volta della masterclass, già sold out, dedicata a Casacacao di Jordi Roca. Per l’occasione il Maestro Cioccolatiere Lorenzo Turina presenterà originali abbinamenti con le spezie più inconsuete al mondo. Tra queste il rarissimo pepe di Timut che potrà essere degustato con un cioccolato mono origine del Perù.Eurochocolate prosegue nel centro storico di Perugia fino a Domenica 24 Novembre!