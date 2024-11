Al via domani la trentesima edizione di Eurochocolate.

Tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema si preparano ad accogliere i fedelissimi chocolover, con la trentesima edizione di Eurochocolate che prenderà il via domani nel Centro Storico di Perugia, per proseguire fino al 24 Novembre.

L’appuntamento con l’atteso press tour inaugurale è fissato per domani mattina, 15 Novembre, alle ore 12, presso l’elegante palco “Sulla bocca di tutti” allestito in piazza IV Novembre. Ad attendere i partecipanti, i coloratissimi divani a forma di bocca e la gustosissima collezione di bocche al cioccolato firmata Costruttori di Dolcezze, frutto anche della collaborazione con la Maître Chocolatier Alice Cianuri.

Il palco “Sulla bocca di tutti” è pronto ad ospitare anche il popolarissimo Pastry chef Damiano Carrara (foto in allegato) che, Domenica 17 Novembre alle ore 15, presenterà il suo ultimo libro “Naturalmente”: un ricettario di pasticceria moderna che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del gluten free.

L’edizione del trentennale conferma tutti i principali punti di forza dell’evento – dal Chocolate Show al Choco Lab passando per un esilarante intrattenimento a tema – e si prospetta quest’anno particolarmente festosa grazie alla partecipazione di abilissimi Choco Buskers, pronti a invadere le principali vie e piazze del centro storico. Dalla Choco Street Band alla Choco Parade, fino alle musiche firmate Note di Strada e ancora, in compagnia di Circo Tic, ammaliati da performance di danza aerea e intrattenuti da giocolieri, marionette e truccabimbi, i partecipanti di tutte le età saranno avvolti da un ritmo irresistibile.

Ricchissimo il calendario delle degustazioni in programma e centrale, come sempre, il ruolo del goloso Choco Lab, collettore di imperdibili appuntamenti esperienziali, guidati da maestri cioccolatieri ed esperti, che attenderanno il pubblico presso il Centro camerale Galeazzo Alessi in via Mazzini. Gli appuntamenti sono prenotabili online sul sito ufficiale www.eurochocolate.com/perugia2024/choco-lab e hanno un costo di 5 euro a persona.

In particolare, tutti i giorni Roberto Caraceni, Vice Presidente della Compagnia del Cioccolato e chocotaster, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica. Saranno ben tre gli appuntamenti quotidiani dal titolo “Scopriamo i perché del Cioccolato”, in programma da Venerdì 15 alle ore 15, 17 e 18, mentre nel fine settimana si terranno alle ore 15, 17 e 19.

Quotidiane anche le numerose attività che vedranno protagonisti ospiti internazionali, a consolidare l’attenzione che l’evento riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. A festeggiare i 30 anni di Eurochocolate saranno infatti ben 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia. Tra le novità, Venerdì 15 Novembre alle ore 13, la degustazione dell’eccellente cacao del Venezuela firmata NATTIVO. Seguirà, alle ore 14 l’appuntamento con i cioccolati KUYAY che prevengono dalla cordigliera del Perù. E ancora, alle ore 16, la degustazione proposta da Heritage, storica azienda della Repubblica Dominicana. Si terminerà alle ore 19 in compagnia di Maria Fernanda Di Giacobbe (foto in allegato) e Gaby Villarino che condurranno una degustazione dei Cacao de Origen più rari del Venezuela. L’appuntamento tornerà Domenica 17 alle ore 16. E ancora, Venerdì 15 Novembre alle ore 12 e il giorno seguente alle ore 16, il viaggio di degustazione in giro per il mondo guidato da Cacao of Excellence.

Sabato 16 Novembre, alle ore 10, sarà la volta de “Il cioccolato del vulcano Nicaragua” per scoprire come il territorio incida sulle caratteristiche aromatiche del cacao nicaraguense. Si volerà quindi, alle ore 12, nella foresta pluviale peruviana per la degustazione firmata QUMA, che tornerà anche Domenica 17 alle ore 14.

il primo sabato di Eurochocolate vedrà protagonista anche la special guest Loretta Fanella, chef pâtissier di Carlo Cracco e dei fratelli Adrià, premiata come “Miglior Pasticciera d’Italia” e, lo scorso autunno, tra i Migliori Pasticcieri al Mondo. Durante la sua masterclass – Sabato 16 Novembre alle ore 14 – preparerà un dessert al piatto chiamato E’(s)Senza che avrà come ingredienti principali la polpa di cacao di Palo Santo e la rara selezione di cacao “Chuncho” di Quma. Un dessert fresco, colorato, delicato, pensato per essere consumato anche da chi ha intolleranze e allergie, senza rinunciare all’estetica e al gusto.

Inoltre con “Treegether: conosci il tuo produttore”, Sabato 16 alle ore 18 e Domenica alle ore 12, sotto i riflettori saranno i cioccolati a filiera diretta di Uganda, Madagascar, Costa d’Avorio e Perù.

Il numero dei paesi che partecipano a Eurochocolate è in continua crescita grazie anche alla presenza di nuovi produttori asiatici che da Thailandia, Filippine e India iniziano ad affacciarsi sul mercato europeo. Ne è un esempio Theo & Philo, produttore di altissima qualità delle Filippine, che Domenica 17 Novembre, alle ore 18, farà gustare al pubblico il cacao rarissimo del suo paese.

A partire da domani mattina e in tutti i giorni feriali, tra le ore 10 e le 13, il Choco Lab accoglierà gli alunni delle scuole primarie di Perugia. Accompagnati dai loro insegnanti, i giovanissimi chocolovers potranno scoprire i segreti del Cibo degli Dei e degustare diverse tipologie di cioccolato.

Eurochocolate sarà anche l’occasione per partecipare a un esclusivo tour guidato del cantiere Città del Cioccolato – il museo esperienziale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato – in vista dell’attesa apertura nel 2025. Le visite si terranno tutti i giorni, alle ore 15 nei giorni feriali e alle ore 12 e 15 il Sabato e la Domenica. È possibile prenotarsi sul sito www.eurochocolate.com o in loco presso lo stand Città del Cioccolato che sarà allestito in Piazza Matteotti; qui si potranno anche avere informazioni sulla relativa campagna di crowdfunding già attiva sulla piattaforma Mamacrowd (mamacrowd.com/it/project/citta-cioccolato) e aderire all’iniziativa.

E ancora, nell’ambito di About Chocolate, spazio agli approfondimenti sulle nuove opportunità per la filiera cacao-cioccolato. Sabato 16 Novembre, alle ore 15.30 presso la Sala della Vaccara, si terrà il convegno “Il cioccolato: alimento buono che fa bene”, promosso da ISCHOM e curato dal Prof. Gian Carlo Di Renzo per esplorare le proprietà del cacao e presentare il secondo volume de “Il Grande Libro del Cioccolato”: un focus su letteratura, arte e società con una sezione dedicata alla storia di Eurochocolate.

Al via domani anche un’altra novità entusiasmante: la prima diretta radiofonica firmata Radio Subasio all’interno di un evento di questa portata. A partire da questo fine settimana, infatti, la stazione trasmetterà in diretta tutti i giorni, dalla propria postazione in Piazza della Repubblica. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la diretta sarà on air dalle 13 alle 17, mentre il sabato e la domenica gli appuntamenti radiofonici si sposteranno dalle 15 alle 18. Un’occasione unica per seguire da vicino l’evento attraverso la voce di Radio Subasio, che porterà ai propri ascoltatori tutte le emozioni in tempo reale.

Eurochocolate vi aspetta nel centro storico di Perugia, da domani fino al 24 Novembre!

