Alla fiera Cibus Agromonte racconta il suo pomodoro ciliegino

Da Sicilia a Parma, Agromonte approda, come ogni anno, alla fiera Cibus per far gustare ai visitatori il sapore dei suoi pomodori ciliegini trasformati in salse pronte, passate, polpe, sughi e pesti.

Presso il padiglione 5, stand F010, i visitatori potranno non solo assaporare ricette di primi piatti e specialità siciliane, ma immergersi anche in un’esperienza sensoriale che li porterà all’interno di una serra, dove nascono i pomodori ciliegini di Agromonte. Tra il ronzio dei bombi e i suoni evocativi del mare, dell’acqua e del vento, potranno cogliere la stretta sinergia tra l’uomo e la natura che contribuisce alla crescita di una delle colture più rigogliose della Sicilia.

Inoltre, i visitatori di Cibus avranno l’opportunità di degustare il binomio italiano per eccellenza: il pomodoro ciliegino di Agromonte e la pizza. A guidare questa esperienza sarà il pizzaiolo siciliano Giuseppe Criminisi, vincitore del Campionato Mondiale della Pizza 2023, con il quale l’azienda ha già stretto collaborazioni.

Durante i quattro giorni di fiera, lo stand Agromonte diventerà anche un luogo per discutere temi sensibili per Chiaramonte Gulfi, come il legame con il territorio attraverso iniziative di biodiversità e confezioni convenience.

In particolare, verrà riconfermata la collaborazione con la Climate Tech Company 3Bee, leader nella tutela della biodiversità attraverso progetti rigenerativi avanzati. Continuerà, per un altro anno, l’adozione dell’Oasi Agromonte in provincia di Messina: un bosco di duecento alberi ad alto potenziale mellifero che sostiene il riequilibrio dei pascoli nettariferi e incrementa l’ecosistema locale.

Oltre all’Oasi, è prevista una collaborazione più stretta con 3Bee, coinvolgendo futuri ambasciatori del cambiamento e diffondendo messaggi sulla tutela della biodiversità.

Per quanto riguarda i prodotti, l’attenzione sarà rivolta ai nuovi formati speciali delle Salse Pronte e delle Passate Siciliane, prodotti di punta di Agromonte. Le ricettazioni rimarranno le stesse – solo pomodori di prima scelta coltivati e trasformati in Sicilia – ma la proposta commerciale cambierà, prevedendo un cluster con due confezioni della stessa referenza.

Il nuovo formato bipack, 2x330g per le Salse Pronte e 2x520g per le Passate Siciliane, risponde a un approccio più attento e sensibile al risparmio, in seguito alla crescita dei prezzi anche per i prodotti di largo consumo come le salse e le passate. Un formato conveniente che consente anche di stoccare comodamente il prodotto in dispensa e usarlo al bisogno.

Infine, lo special pack della Salsa Pronta di ciliegino, recentemente insignito del Miglior Prodotto Food 2024, sarà presente nel Cibus Innovation corner (Padiglione 7 stand D137), nella sezione “Novità di Prodotto”, tra i migliori 100 prodotti alimentari in fiera.