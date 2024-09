Appuntamento sotto le stelleal Grand Hotel San Pietro

Doppio appuntamento lunedì 16 settembre al Grand Hotel San Pietro di Taormina, il 5 stelle di proprietà di Lindbergh Hotels situato in provincia di Messina.

L’hotel diventerà il palcoscenico perfetto per due appuntamenti dedicati alla gastronomia e alla valorizzazione di questa vera e propria arte. Si inizia alle 18.30 con Fausto Arrighi che presenterà il suo libro, “Al Ristorante come a Teatro” edito da Maretti Editore. Una pubblicazione che va oltre la manualistica, sebbene si trovino descritti nel dettaglio ruoli, modalità di servizio e procedure. Classe 1959, Arrighi, ispettore della Guida Michelin dal 1977 direttore della stessa dal 2004 al 2012, nel libro accosta l’esperienza ristorativa a quella teatrale. Viene dunque descritta la rappresentazione allestita dal ristorante per i clienti che si ritrovano a ricoprire, così, il ruolo di spettatori, mentre sul “palcoscenico” vanno in scena cuochi, camerieri e ristoratori. Dalla semplicità accattivante all’eleganza formale, dalla composizione delle brigate all’accoglienza dell’ospite passando per l’elaborazione del menu, tutto è analizzato con minuzia e impreziosito da un umorismo davvero inusuale per i libri di genere, al fine di dare al cliente delle indicazioni per partecipare all’esperienza ristorativa con maggiore consapevolezza e senso critico.

La presentazione sarà impreziosita dalla degustazione di Champagne Steinbrück.

Seguendo il fil rouge della Michelin e del teatro, alle 20.30 al ristorante Bàtu, il fine dining all’interno del Grand Hotel San Pietro, va in scena “Dallo Ionio all’Adriatico”, cena a quattro mani dove l’Executive Chef del Grand Hotel San Pietro, Luca Miuccio, ospiterà Stefano Ciotti, chef patron del ristorante Nostrano, una stella Michelin sul lungomare di Pesaro, nelle Marche. “Tra me e Stefano c’è un grande rapporto di di stima e amicizia – racconta Luca Miuccio –Ricordo ancora quando venne a visitare il San Pietro, era il mio primo anno da chef qui e allora era tutto diverso. I suoi consigli sono stati fondamentali per spingere il nostro lavoro verso certe dinamiche e mi ha dato delle dritte preziose per proseguire in questo percorso. Ecco perché ho voluto che fosse presente quest’anno in cui Bàtu festeggia il suo primo anno”